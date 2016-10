Seewald Gemeinderat schickt zwei Bebauungspläne auf den Weg

"Wir sind in unserer Gemeinde noch an einem Punkt, an dem die Leerstände im unteren Bereich sind. Trotzdem müssen wir schauen, dass für junge, bauwillige Leute Bauplätze zur Verfügung stehen", sagte Bürgermeister Gerhard Müller. Sicher sei eine verhaltene Ausweisung von Baugebieten angebracht, doch viele würden bauen wollen, daher sei es auch der Wunsch des Gemeinderats, Baugebiete zu erschließen.

Rainer Autenrieth vom Ingenieurbüro für Bauwesen in Dornstetten erläuterte die Planungen und teilte mit, dass insgesamt elf Plätze erschlossen werden sollen. "Hier soll eine reine Wohnbebauung stattfinden und der Bebauungsplan ist ziemlich frei, sodass man fast alles dort bauen kann", teilte Autenrieth mit. Da das Baugebiet viele Grünflächen umfasse, sei ein Ausgleich nicht notwendig.

Als möglichen Zeitplan gab er an, dass die Auslage Anfang Dezember abgeschlossen sein könne und dann in der ersten Sitzung des Gemeinderats im neuen Jahr in die zweite Runde eingestiegen werden kann. Gemeinderätin Annelie Keck von der Frauenliste betonte, dass man auch die Kosten im Auge behalten solle, damit der Bauplatzpreis attraktiv bleibe. "Im Endeffekt entscheiden Sie, was auf die Erwerber umgelegt wird", sagte Müller.