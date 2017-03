Seewald Diamantene Hochzeit auf Pfeifle-Hof

Das Paar lebte fortan in der Göttelfinger Dorfmitte im Elternhaus von Walter Pfeifle, dem Nachbargebäude der Göttelfinger Kirche. Den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern übernahmen Walter und Anne Pfeifle zwei Jahre später – in dem Jahr, in dem die damals einjährige Tochter Annegret Verstärkung durch die Geburt ihres Bruders Johannes bekam.

1961 stellten sich die Weichen des Pfeifle-Hofs neu: Anne und Walter Pfeifle gründeten einen Legehennen-Betrieb. Die anfangs 100 Legehennen wurden immer weiter aufgestockt, so dass schon bald die Eier von 2000 Hühnern vermarktet werden mussten. Dadurch war Walter Pfeifle weit über die Gemeindegrenzen hinaus unterwegs und wurde vielerorts auch als Eiermann bekannt.

Anne Pfeifle gründete derweil eine Pension, in der sie mit ihrem unterhaltsamen Mann viele Feriengäste beherbergte. Die Prüfung zur Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft legte die zuverlässige Gastgeberin im Jahr 1964 ab. Danach bildete Anne Pfeifle mehrere Lehrlinge im Bereich der Hauswirtschaft aus.

Nach wie vor im Dorfgeschehen integriert

Mittlerweile war auch Tochter Elisabeth geboren, sie machte im November 1965 die Familie komplett. Und bei all der vielen Arbeit mussten im Laufe der Jahre auch die Kinder mitanpacken. 1989 wurde der Betrieb an Sohn Johannes übergeben, mit dessen Familie das Jubelpaar heute noch unter einem Dach lebt. Auch Tochter Elisabeth lebt in unmittelbarer Nachbarschaft, so dass die rüstigen Rentner familiär bestens versorgt sind.

Der lebensfrohe Walter Pfeifle und seine Frau Anne sind mittlerweile zwar körperlich etwas eingeschränkt, aber nach wie vor frohen Mutes und im Dorfgeschehen integriert, sei es beim Gottesdienst in der Kirche oder beim Binokelspiel am Stammtisch. Walter Pfeifle nahm, übrigens schon seit einigen Jahren als ältester Teilnehmer, erst kürzlich wieder beim Binokel-Turnier der Sportvereine Göttelfingen und Besenfeld teil.

Anne und Walter Pfeifle feiern das Fest der diamantenen Hochzeit am Sonntag, 5. März, beim Gottesdiensts ab 10.15 Uhr in der Göttelfinger Kirche. Danach geht die Feier zu Hause auf dem Pfeifle-Hof in der Großfamilie mit den Familien der drei Kinder, darunter acht Enkelkinder und drei Urenkel, weiter.