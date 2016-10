Seewald Ausgesetzte Schildkröten genießen Sonne

Die wärmenden Sonnenstrahlen in den vergangenen Tagen nutzten auch zwei der insgesamt fünf Sumpfschildkröten, die in dem See leben, und tankten am Damm noch einmal ordentlich Wärme. Die zwei Rotwangen- und drei Gelbwangenschildkröten sind bereits vor mehreren Jahren ausgesetzt worden, berichtet Nägele. Die Tiere seien den privaten Haltern wohl zu groß geworden, vermutet er. Eine wurde schon auf den Namen Agnes getauft.

Sorgen muss man sich um die Tiere wegen des kommenden Winters nicht machen, beruhigt Nägele. Die Tiere verlassen den See und graben sich im Wald ein frostsicheres Loch. Dort fallen sie dann wie etwa auch Erdkröten in die Winterstarre. Wenn es im nächsten Frühjahr warm genug ist, kehren sie wieder in den See zurück.