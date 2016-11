Schwimmen Elias Pufke holt sich vier Jahrgangs-Titel

Bei einem der letzten Qualifikationswettbewerbe vor den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Berlin sprang der zwölfjährige Elias Pufke, der für den TSV Rottweil startet, bei der dreitägigen Meisterschaftsveranstaltung im Neckarsulmer Aquatoll-Sportbad elfmal ins Wasser. Viermal wurde er als Jahrgangssieger ausgezeichnet. Über 400 Meter Lagen schwamm er 5:30,05 Minuten, über 200 Meter Lagen 2:34,11 Minuten, über 100 Meter Brust 1:19,68 Minuten und über 100 Meter Schmetterling 1:15,47 Minuten. Als Zweiter schlug er nach den Rennen über 1500 Meter Freistil (19:10,93), 100 Meter Rücken (1:13,97), 200 Meter Brust (2:55,37), und 200 Meter Rücken (2:40,74) an. Über 100 (1:05,89), 200 (2:21,09) und 400 Meter Freistil (4:58,90) wurde er jeweils Dritter. Mit neun persönlichen Bestzeiten bei den Württembergischen Kurzbahnmeisterschaften machte der Hechingen, der behutsam in der TSV-Trainingsgruppe bei Sigisbert Ackermann ausgebildet wird, nachdrücklich auf sich aufmerksam. Der Albstädter Julian Pöltl (Jahrgang 2001), ebenfalls TSV Rottweil, unterbot seine bisherige persönliche Bestzeit über 1 500 Meter Freistil erheblich. Er belegte in 18:21,54 Minuten den dritten Platz und wies die Pflichtzeiten für die langen Strecken nach.