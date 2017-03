Schwenningen Wasserverlust deutlich gesunken

Im Vermögensplan stehen Einnahmen und Ausgaben von jeweils 78 600 Euro. Die vorgesehenen Kreditaufnahmen liegen bei 26 100 Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 45 000 Euro festgesetzt.

In ihrem Vortrag berichtete die Fachbeamtin für das Finanzwesen, Rita Bosch, dass der Erfolgsplan 2016 voraussichtlich mit einem Gewinn von 15 000 Euro abschließt. Vor allem bei den Aufwendungen für das Beheben von Rohrbrüchen wurden mehr als 10 000 Euro eingespart. "Der Wasserverlust ist 2016 gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken", stellte Bosch fest. Er liegt aber immer noch bei rund 22 Prozent oder knapp 17 000 Kubikmetern.

Am höchsten war der Wasserverlust 2014 mit 32,35 Prozent. Der Wasserbezug von der Hohenberggruppe ist von 79 636 Kubikmetern im Jahr 2015 auf 75 245 Kubikmetern im Jahr 2016 zurückgegangen. Für den Wasserbezug zahlte die Gemeinde rund 0,49 Euro pro Kubikmeter Wasserbezugsumlage. Somit lag der Wasserverlust 2016 bei rund 8200 Euro. Außerdem mussten für das Beheben der Rohrbrüche 2016 an Fremdfirmen bislang 6300 Euro bezahlt werden. Schließlich lagen die Bauhof-Kosten bei mehr als 10 000 Euro. "Die Gemeindeverwaltung und der Bauhof kontrollieren den Wasserbezug nahezu täglich, so dass bei Unstimmigkeiten unverzüglich mit der Suche nach Rohrbrüchen begonnen wird", so Rita Bosch. Für den Verkauf des Wassers 2017 erwartet die Verwaltung Einnahmen von 211 000 Euro.