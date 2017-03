Schwenningen Was ist eigentlich fair

Schwenningen. Den Weltgebetstag der Frauen haben Frauen der Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara in der Kirche St. Kolumban mit einem ökumenischen Gottesdienst begangen. Thema des Abends war "Was ist denn fair?". Im Blickpunkt standen die Philippinen, der Inselstaat in Südostasien nahe Indonesien und Bali, und die Gäste erfuhren viel über philippinische Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen.