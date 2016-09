Schwenningen Mammut als Sinnbild für enorme Größe

"Die Ideen gehen unseren Strohbindern nicht aus", lobt Steffen Löffler die Teilnehmer in seiner Begrüßungsrede zum 20. Strohpark in Schwenningen. Eigentlich hätte er es gar nicht sagen müssen, denn die Objekte sprachen für sich, trotzdem ließ der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins (HGV) die zahllosen Eröffnungsbesucher wissen: "So einen gigantischen Strohpark hat es noch nie gegeben."

Auf der Wiese neben der Heuberghalle sind 16 Kinder- und 14 Erwachsenenobjekte verteilt. Dabei haben die Strohbinder oft auf Lebens- oder gar Überlebensgröße gesetzt. Ein Kracher ist das Mammut. Es stammt vom Musikverein und der Firma GaLö. Imposant ist es nicht allein wegen seiner Größe – das Urzeitvieh spritzt auch noch Wasser und gibt Laute von sich.

Blumen machen den Schmetterling bunt