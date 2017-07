Schwenningen Drei Gemeinden sagen Pfarrer Adieu

Zu Beginn begrüßte Pfarrer Edwin Müller, Leiter der Seelsorgeeinheit Heuberg, die Gäste in der voll besetzten Halle. Er überreichte Pfarrer Locher als Abschiedsgeschenk ein Bild des Malers Otto Reichenstein, das die drei Kirchen in Heinstetten, Hartheim und Schwenningen zeigt. Bürgermeisterin Roswitha Beck erinnerte daran, dass Pfarrer Locher Generationen von Klein auf durchs Leben begleitet hatte. Sie kenne ihn aus ihrer Zeit als Vorsitzende des Kirchenchors recht gut und wolle die vielen Begegnungen nicht missen. Pfarrer Locher habe jedem Spielraum und einen Vertrauensvorschuss gegeben. "Der gemeinsame Nenner zwischen Kirche und Politik ist das Wohl der Mitmenschen", stellte sie fest.

Im Namen der Gemeinde Schwenningen verlieh die Bürgermeisterin dem scheidenden Geistlichen die Ehrenmedaille der Gemeinde Schwenningen in Gold. Als Abschiedsgeschenk überreichte sie einen Gutschein für einen Rundflug über die alte und neue Heimat – den Heuberg und Altshausen.

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Robin Sieber aus Stetten a.k.M. verabschiedete Locher namens der Pfarrgemeinderäte. Er präsentierte viele Zahlen. Beispielsweise habe Pfarrer Locher 1313 Kinder getauft, 785 Beerdigigungen und Hochzeiten mit 425 Paaren als Priester begleitet.

Grußworte sprachen auch der Kommandant der Feuerwehr Schwenningen Marcus Siber, der im Namen der Schwenninger Vereine einen Reisegutschein überreichte, Thomas Betz für die Ministranten sowie Anna Deufel vom Altenwerk St. Kolumban. Die Kinder vom Katholischen Kindergarten St. Raphael sangen ein selbst komponiertes Abschiedslied, und jedes Kind überreichte eine Blume. Leiterin Simone Mauch dankte für viele gute Aktionen, die Hans Locher im Kindi begleitet hatte. Der Kinderchor unter Leitung von Gudrun Steidle präsentierte ebenfalls ein schönes Abschiedslied.

"Ich denke erfüllt von Freude und Dankbarkeit zurück an so viele schöne, heitere, unbeschwerte und erfrischende Begegnungen und Gespräche", sagte Locher. Auch manch schwere, traurige und belastende Situationen habe er erlebt. Er dankte allen, die er ein kleines Stück ihres Weges begleiten durfte und die ihn in fröhlicher und weniger fröhlichen Stunden Anteil nehmen ließen an ihrem Leben und ihrem Glauben.