Schwenningen Der Zeppelin landet vor dem Doppeldecker und dem Gockel

Die Kinderobjekte wurden von Rebecca Glückler betreut. Gemeinsam mit Steffen Löffler überreichte sie jedem Kind eine Medaille, ein Geschenk und eine Urkunde. Die Gemeinde Schwenningen stellte jedem Kind eine Freikarte fürs Hallenbad zur Verfügung.

Wie immer gab es den Wanderpokal mit einer Prämie für das größte Strohobjekt nach Volumen gerechnet. Das war die Autowaschanlage der Metzgerei Frank Johann Bosch. In seiner Rede dankte Steffen Löffler zuvor allen Strohbindern, der Gemeindemitarbeitern vom Bauhof, den Anwohnern für ihr Verständnis der sechswöchigen Großveranstaltung, dem Strohparkguide Emil Laschinger für 15 Führungen und viele fleißigen Helfern in verschiedenen Funktionen. "Der Strohpark 2017 bot uns wieder die Umsetzung von tollen Ideen in grandiose Figuren", lobte der HGV-Vorsitzende die Meisterleistung der Strohbinder. "Nachdem wir vergangenes Jahr mit unserem Strohlöwen nur äußerst knapp dem Mammut unterlegen waren, freuen wir uns vom Gesangverein besonders, dass wir dieses Jahr den ersten Platz mit dem Zeppelin erreichten", stellte MGV-Vorsitzender Richard Streicher strahlend fest. Im Anschluss spielte bei der After-Strohpark-Party die kleine Formation der Gruppe Holzschlagblech zu Unterhaltung. Die Heuberger Gaumenfreunden luden alle Anwesenden zu Haxn, Fleischküchle und Beilagen ein. Am Samstag wurde das Festzelt abgebaut und die Strohparkwiese gesäubert. 2018 wird es den 22. Strohpark geben. Fest steht, dass die Heuberger Gaumenfreunde neben ihrem Service wieder zahlreiche Blasmusik-Kapellen präsentieren wie die Gruppe Peng, die Heuberg-Rangers oder die Biraböhmische Blasmusik.