Schwarzwald-Baar Schwab wünscht sich mehr Emotion von Merkel

Der CDU-Kreisvorsitzende und Europaabgeordnete Andreas Schwab sagt: "Ich begrüße die Entscheidung der Bundeskanzlerin sehr. In diesen schwierigen Zeiten ist sie die Frau, die unser Land in der Welt besser vertreten kann als jeder andere. Für den Wahlkampf wünsche ich mir vielleicht etwas mehr Emotion von ihr. Manche Entscheidung müssen wir gerade weil sie in komplexen Zusammenhang steht einfach noch besser erklären."

Für den SPD-Bundestagskandidaten Jens Löw war klar, dass Merkel noch mal antreten wird. "Ich habe das erwartet, weil ich das Verantwortungsbewusstsein von Frau Merkel, beziehungsweise ihr Bedürftnis nach einer Fortführung ihrer Politik so eingeschätzt habe. Ich glaube aber, dass das insgesamt eher negativ für die CDU wirken wird. Irgendwann braucht man mal neue Köpfe. Die Chance wurde vertan."

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei meint: "Über die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, erneut als Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin zur Verfügung zu stehen, habe ich mich sehr gefreut. Ich denke, dass sie mit Ihrer Erfahrung und Kompetenz gerade auch in den aktuell turbulenten Zeiten die richtige und beste Kanzlerin für Deutschland ist. Dabei geht es nicht nur um die äußere und innere Sicherheit Deutschlands, sondern auch um die Gestaltung der großen Herausforderungen, etwa von Globalisierung, Digitalisierung und Demografie."