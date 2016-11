Schwarzwald-Baar-Kreis Vogelgrippe: Hühner sollten jetzt besser im Stall bleiben

Schwarzwald-Baar-Kreis - Hühner und Gänse und andere Vögel sollten in nächster Zeit im Stall gehalten werden. Das empfiehlt das Kreisveterinäramt. Bisher ist im Schwarzwald-Baar-Kreis das Vogelgrippe-Virus, das in anderen Teilen Deutschlands, wie zum Beispiel am Bodensee, grassiert, nicht aufgetreten.