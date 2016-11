Schwarzwald-Baar-Kreis US-Wahl: Wirtschaft und Politik verunsichert

Für Schwabs eigenen Wahlkreis entscheidend sind allerdings die Wirtschaftsbeziehungen. "Trump stellt alles in Frage, was wir erreicht haben, zum Beispiel den Durchbruch beim Klimagipfel. Und die Amerikaner haben uns geholfen, die Iraner vom Bau der Atombombe abzuhalten."

Jürgen Hartwich hat in Florida mitgewählt. Er ist vor einigen Jahren aus VS-Rietheim ausgewandert und berät jetzt Deutsche, die in den USA eine Niederlassung gründen wollen. Hartwich, der die doppelte Staatsbürgerschaft hat, ist vom Wahlausgang erschüttert. Die in Florida lebenden Deutschen hätten es anders erwartet. "Das große Dilemma war, dass vor ungefähr zwei Wochen Obama Care die Krankenversicherungsbeiträge um 145 Prozent erhöht hat", meint der in Cape Coral lebende Deutsche. Hinzugekommen sei, dass das FBI Vorwürfe gegen Clinton wegen E-Mails erhoben, dann aber wieder fallen gelassen habe. Trump habe der Landbevölkerung versprochen, die Steuern von 35 auf 15 Prozent zu senken. "Ich bin mal gespannt, wie er das machen will."

Die Zusammenarbeit mit Europa, so Hartwich weiter, "wird schwierig, er hält nichts von der Nato".

Für den Europaabgeordneten Andreas Schwab stellt eine eigene europäische Armee allerdings kein Problem dar: "Wir haben schon immer gesagt, dass wir mehr machen müssen. Das wird uns Europäer vor neue Fragen stellen. Deswegen ist diese Wahl ein weiterer Grund für noch mehr Kooperation, beispielsweise im Bereich der Verteidigung"

Die Glaubwürdigkeit Trumps stellt Jürgen Hartwich in Frage: "Zum Beispiel wollte er Clinton erst in ein Gefängnis stecken. Heute morgen verkündet er, wie tough sie ist, wie toll sie ist."

"Das ist wirklich schwierig zu verstehen, bei uns wäre das uns undenkbar", sagt Andreas Schwab dazu.

"Nahezu alle" Mitgliedsfirmen der Südwestmetall-Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau unterhalten nach Auskunft von deren Geschäftsführer Ralph Wurster Handelsbeziehungen in die USA. "Das ist einer der wichtigsten Handelspartner weltweit, und wenn es zum Beispiel Einschränkungen bei der Einreise oder beim Export gäbe, würde uns das schon sehr treffen", meint Wurster.

Überhaupt sei Baden-Württemberg sehr stark exportorientiert. Wurster fordert berechenbare Bedingungen der Zusammenarbeit mit den USA: "Die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten hat mich überrascht, insbesondere nach den relativ deutlichen Umfragewerten zu Gunsten von Hillary Clinton. Ich persönlich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht, aber die amerikanischen Wähler haben nun so entschieden. Donald Trump ist bisher ziemlich unberechenbar gewesen - was insbesondere außen- und weltpolitisch ein hohes Risiko darstellen kann. Gerade für die exportstarke baden-württembergische Wirtschaft ist eine verlässliche und berechenbare Zusammenarbeit mit den amerikanischen Partnern aber unerlässlich.

"An einen erfolgreichen Abschluss von TTIP glaube ich nicht mehr"

An einen erfolgreichen Abschluss des Freihandelabkommens TTIP glaube ich nach dem Sieg von Donald Trump nicht mehr. Dies kommt weder den hiesigen Unternehmen noch den Beschäftigten und der Sicherung ihrer Arbeitsplätze hier in der Region zu Gute. Die Aufgabe des neuen US-Präsidenten muss es aber nun trotzdem sein, die tiefen gesellschaftlichen Gräben, die im Wahlkampf aufgerissen wurden, wieder zuzuschütten."

Gerhard C. C. Warnke, Geschäftsführender Gesellschafter der Maico Elektroapparate- Fabrik GmbH Villingen-Schwenningen, eines mittelständischen Unternehmens in Schwenningen, das eine Tochterfirma in Illinois (USA) hat, sagt: "Die Wahl von Donald Trump beunruhigt mich schon. Donald Trump gilt in Europa als ein weniger berechenbarer Partner. Fraglich ist, inwieweit sein Beraterstab Einfluss haben wird.

Die Wechselkursentwicklung könnte zu Beginn der Präsidentschaft eventuell unter Druck geraten. Insgesamt bin ich etwas besorgt um die aus dem Wahlkampf bekannte Abschottungspolitik. Ich persönlich erwarte, dass er sich stärker inneramerikanischen Themen widmen wird, jedoch musste sich in der Vergangenheit noch jeder amerikanische Präsident früher oder später um die Außenpolitik kümmern. Unabhängig vom Ausgang der Wahl muss der neue Präsident die derzeitige Spaltung des amerikanischen Volkes überwinden. Fraglich bleibt, ob die USA wieder in die Rolle des Weltpolizisten schlüpfen werden."

"Es steht uns nicht zu, demokratische Wahlen in einem anderen Land zu kritisieren", sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei. "Aber wir wissen wenig über den außenpolitischen Ansatz von Trump. Er stellt zum Beispiel die Rolle der Nato und den Freihandel in Frage, das können wir nicht gut finden. Wir sind ein exportorientiertes Land und profitieren vom Freihandel." Im Moment sei es sicherlich viel zu früh, um ein abschließendes Urteil zu bilden, meint Frei: "Dafür spricht, dass auch ein Präsident Trump in einen politischen Apparat eingebunden ist und das mächtigste Amt der Welt keine Showbühne ist. Der Wahlkampf ist nun vorbei und Trump steht vor der schwierigen Aufgabe, das gespaltene Land zu einen. Ob ihm dies gelingen kann, da habe ich mit Blick auf viele seiner Argumente, Behauptungen und Versprechen ziemliche Zweifel. Da Trump zumindest die kommenden zwei Jahre große Gestaltungsmöglichkeiten hat, da beide Kammern in republikanischer Hand sind, müssen wir davon ausgehen, dass er einige seiner Ankündigungen in Angriff nehmen wird. Fraglich ist aber auch, wie sehr Trump und die Republikaner eine gemeinsame Linie finden. Für uns unmittelbar gilt, dass Amerika unser wichtigster Partner ist und bleibt. Das transatlantische Bündnis bildet für beide Seiten in Zeiten von Globalisierung und zunehmender Polarisierung eine wichtige, gemeinsam getragene Wertebasis."

Zur künftigen Außenpolitik der USA meint Frei: "Deutschland und Europa werden sicherlich mehr Verantwortung für die Sicherheit in der Welt übernehmen müssen. Aber auch hier gilt abzuwarten, wie sich Donald Trump nach der Wahl tatsächlich in das Amt einfügen wird. Bei der Wirtschaftspolitik setzt Frei auf Fakten: "Protektionistische Maßnahmen helfen allenfalls partiell und kurzfristig. Deshalb bin ich skeptisch, ob die USA von der angekündigten Aufkündigung verschiedener Freihandelsabkommen und dem Ende von TTIP profitieren werden. Zumindest lässt sich so nicht das Versprechen einlösen, 20 Millionen neue Jobs zu schaffen, worauf ja der große Teil der weißen Wählerschaft ohne College-Abschluss hofft, der sich unter dem politischen Establishment abgehängt gefühlt hat. Die Wirtschaftszahlen geben die Realität vor. In der Wirtschaft stagnieren die Wachstumszahlen und stecken deutlich unter zwei Prozent fest. An dieser Stelle gebe ich aber zu bedenken, dass die USA zwar für uns das wichtigste Zielland für Exporte sind, aber in Summe nur etwas weniger als zehn Prozent aller Exporte ausmacht. Darüber hinaus sind wir kein Produzent billiger Exportware, sondern sind vor allem im Bereich des Maschinenbaus und anderer High-Tech-Industrien vertreten. Das gilt insbesondere für die vielen Mittelständler unserer Region. Auch die USA sind an vielen Stellen auf diese Produkte angewiesen, weshalb ich auch an dieser Stelle sehr vorsichtig mit Prognosen wäre."