Schwarzwald-Baar-Kreis Terrorbekämpfung hat für Polizei oberste Priorität

Das gelte insbesondere für Cyberkriminalität. Es ist jedoch ein Ding der Unmöglichkeit mitzubekommen, was im Netz alles vor sich geht. Technische Mittel seien jedoch wichtig zur Erkennung von Aktivitäten im Netz. Hans-Joachim Leibinger betont, dass die Gefährdungslage ab­strakt sei.

Konkrete Anhaltspunkte für einen Anschlag gebe es nicht. Außerdem, so berichtet er, habe sich die Polizeiausbildung, auch als Reaktion auf die zurückliegenden schrecklichen Amoktaten, beginnend mit Erfurt im Jahre 2002, deutlich geändert. "Es ist nicht so, dass die Polizei erst jetzt anfängt, zu reagieren. Wir haben jetzt andere Voraussetzungen als vor 15 Jahren. Die Polizei vor Ort ist trainiert und vorbereitet. Sie ist sofort handlungsfähig. Man muss nicht abwarten, bis Spezialeinheiten am Tatort eintreffen."

Gesetzesvorhaben mit dem Ziel, die ärztliche Verschwiegenheitspflicht zu lockern, sind umstritten. Entsprechende gesetzliche Regelungen halten die beiden Polizeibeamten jedoch für wichtig, wenn dadurch beispielsweise erweiterte Suizidversuche, wo viele Menschen in den Tod mitgenommen werden, verhindert werden könnten – hier sei an den Germanwings-Absturz erinnert, bei dem der Co-Pilot den Absturz bewusst herbeiführte und dabei 150 Menschen in den Tod riss. Anschlagssituationen könnten ebenfalls im Vorfeld erkannt werden. In diesem Zusammenhang gefragt, sind auch Informationen aus der Bevölkerung.

Wenn jemand das Gefühl habe, dass er bei einem Bekannten oder Freund eine seltsame Entwicklung wahrnehme, dann solle er die Polizei informieren, "lieber einmal mehr als einmal weniger. Auch wenn man denkt, dass etwas nicht wichtig ist, für die Polizei könnte es wichtig sein."