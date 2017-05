Schwarzwald-Baar-Kreis Seen im Kreis laden zum Baden ein

Am Sunthauser See in Bad Dürrheim kann nicht nur gebadet werden. Neben einem Campingsplatz stehen den Gästen Schlaffässer zur Verfügung, in denen bis zu vier Personen übernachten können. Auch ein Appartement kann gemietet werden. Die Wasserqualität ist laut Badegewässerkarte 2017 wie im Vorjahr und im Jahr 2014 ausreichend, während 2012, 2013 und 2015 mit Wasserproben gute Qualität gemessen wurde.

Der Baggersee Riedsee bei Donaueschingen bekommt auch dieses Jahr Bestnote: Ausgezeichnete Qualität wird dem Badegewässer bescheinigt. Das Baden dort kostet keinen Eintritt, wird aber auch nicht beaufsichtigt. Camping ist möglich, ein Restaurant sorgt für Verpflegung.

Weitere Informationen:

www4.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/12521