Schwarzwald-Baar-Kreis Schwarzwaldbahn ist ein Erfolgsmodell

Erfreulich fiel der Bericht des Schwarzwaldbahnmanagers Dirk Andres aus. Die Nachfrage, gemessen in Personenkilometern, hat sich zwischen den Jahren 2006 und 2016 im Abschnitt Offenburg und Konstanz von Montag bis Freitag um 43,2 Prozent gesteigert, an Samstagen um 38,7 Prozent, an Sonn- und Feiertagen um 32,1 Prozent und in Ferienzeiten um 60,8 Prozent.

Zwischen Karlsruhe und Offenburg konnte innerhalb von zehn Jahren das Fahrgastaufkommen um über 50 Prozent gesteigert werden. Dirk Andres verschwieg nicht, dass die Pünktlichkeit in diesem Jahr zu wünschen übrig lasse. Diese liege nur noch bei 95 Prozent, wobei sie am besten in Karlsruhe war, in Konstanz dagegen am schlechtesten. Wenig bekannt ist, dass die DB-Züge am Vogtsbauernhof in Gutach halten können. Die Möglichkeit besteht für Gruppen ab 15 Personen. Nicht fehlen durfte das Thema Streckensperrungen auf der Schwarzwaldbahn.

Im nächsten Jahr gibt es eine Vollsperrung zwischen 29. Oktober und 10. November zwischen Singen und Engen, da der Oberbau saniert wird. Vom 13. September bis 11. November 2019 wird zwischen Immendingen und Singen die Strecke nochmals voll gesperrt.

Ab 2020 steht die Sanierung der eigentlichen Bergstrecke zwischen Hornberg und St. Georgen an. Im Bereich des Seelenwalds wurde festgestellt, dass der Berg rutscht, so dass eine Hang- und Tunnelsicherung erforderlich wird.

Betriebskonzepte und Bauverfahren sind noch im Entwurfsstadium. Heiko Focken von der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW) sprach über Hintergründe und Erreichungsgrad des Zielkonzepts 2025. Zwischen Immendingen und Tuttlingen bestehe ein Überangebot. Deutlich verbessert wird die Situation auf der Strecke von Rottweil nach Villingen. Ab kommenden Dezember werde laut Focken der Standard des Zielkonzepts 2025 bereits voll erreicht. Die erste Ankunft aus Rottweil wird bereits vor 6 Uhr in Villingen erfolgen, die letzte Abfahrt ab Rottweil nach Villingen wenige Minuten vor Mitternacht. Grundsätzlich fahren die Züge täglich. Ein weiteres Thema war der Knoten Singen mit der geplanten Singener Kurve in Richtung Schaffhausen.

Die Auswirkungen auf die Schwarzwaldbahn (Haltepunkt Landesgartenschau) wurden aufgezeigt. Eine Verlagerung von Personenfernverkehren vom Singener Hauptbahnhof zum Halt Singen-Landesgartenschau wird von niemandem gewünscht. Für den Güterverkehr hingegen wird dies positiv gesehen, da diese nicht mehr in den Bahnhof Singen fahren müssten. Informiert wurde dann über die Zürcher SMA-Studie zur Ringzugverlängerung nach St. Georgen und den Verhandlungsstand mit dem Land, ebenso über die Zukunftsstudie Ringzug (ab 2024) und die Elektrifizierungsbemühungen zwischen Villingen und Rottweil sowie Immendingen und Tuttlingen. Angesprochen wurde auch, wie durch verbesserte Vertaktung der Buslinien die Bereiche abseits der Schiene an diese angeschlossen werden könnten.

Umsteigefreie Anbindung mit dem Bus für alle Gemeinden im Kreis

So etwa gibt es Konzepte für eine Anbindung des Raums Furtwangen/Triberg an die Ortenau-S-Bahn in Hornberg, an die Schwarzwaldbahn in Triberg, oder eine RegioBus-Linie in Donaueschingen nach Blumberg, oder in Villingen nach Furtwangen. Insgesamt sollen alle Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises per Bus umsteigefrei bis zu einem Bahnhof der Schwarzwaldbahn angebunden werden, sagten die Verkehrsexperten.