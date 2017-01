Schwarzwald-Baar-Kreis Schwarzwald-Baar-Klinikum hygienisch up to date

Eine interaktive Karte über die angeblich mangelhafte Hygiene in Krankenhäusern wurde jetzt von den Homepages genommen. Dort war unter anderem dem Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH und dem Universitätsklinikum Freiburg fehlende Hygiene bescheinigt worden. Eine Behauptung, die sich als durch und durch falsch herausgestellt hat.

Die Karte war aufgrund eines veralteten Qualitätsberichts aus 2014 und einem Frageborgen, der die tatsächliche Quote des Hygienepersonals aus methodischen Gründen nicht widerspiegelte, erstellt worden, wie Kliniksprecherin Sandra Adams in einer Stellungnahme mitteilte. Die Reaktion führte auch zu heftigem Widerspruch der baden-württembergischen Krankenhausgesellschaft. Sowohl diese als auch die einzelnen Krankenhäuser protestierten. Die zuständige Plusminus-Redaktion schreibt dazu: "Wir hatten auf unserer Plusminus - Seite eine interaktive Karte für Sie vorbereitet, die Ihnen zeigen sollte, ob die Krankenhäuser entsprechend der Empfehlungen des Robert- Koch-Instituts ausreichend Hygiene-Personal, nämlich Krankenhaushygieniker, Pflegefachkräfte, Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Pflegekräfte, vorhalten und ob sie damit die Mindestkriterien für Hygiene erfüllen.

Hierzu stellen wir richtig: Diese Karte fußte auf den Zahlen des Gemeinsamen Bundesausschusses für 2014, die flächendeckend abbilden sollen, wie es um die Hygiene in deutschen Krankenhäusern steht. Nach der Berichterstattung haben wir mehrere Hinweise auf Widersprüchlichkeiten mit Blick auf die Zahlen des Gemeinsamen Bundesausschusses erhalten. Unter anderem hatte es offenbar technische Schwierigkeiten bei der Datenübermittlung gegeben. Außerdem kam es aufgrund von Landesverordnungen in einigen Bundesländern zu Missverständnissen in der Auswertung der Daten, mithin in Einzelfällen auch zu Fehlern in unserer Karte. So haben etwa einige Kliniken in 2014 Hygienepersonal beschäftigt, dies jedoch mitunter nicht angegeben, da nicht alle Berufe in den länderspezifischen Verordnungen gefordert oder empfohlen werden.