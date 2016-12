Schwarzwald-Baar-Kreis Ringzug nach St. Georgen als großer Wunsch

Während CDU-Fraktionssprecher Thorsten Frei forderte, den bei den Beratungen erzielten "Überschuss" von 578 100 Euro zu einer Senkung der Kreisumlage zu verwenden, fand der Vorschlag von Walter Klumpp (Freie Wähler), diesen der Rücklage zuzuführen und im Laufe des nächsten Jahres über eine Verwendung zu entscheiden, eine Mehrheit.

"Insgesamt ist uns ein verantwortungsvoller Haushalt 2017 gelungen", lobte CDU-Fraktionssprecher und Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei. Dass der Kreis einen "unterdurchschnittlichen" Hebesatz habe, sieht der CDU-Bundestagsabgeordnete eher als "Pluspunkt". Die Einnahme-Ausgabesituation stelle sich im nächsten Jahr sehr gut dar. Trotz allem ist klar, dass man aus einer solchen Situation auch wirklich etwas machen muss", sagte Frei. "Gott sei dank müssen wir uns nicht entscheiden. Alles, was wichtig ist und alles, was Zukunftsinvestition bedeutet, lässt sich für uns realisieren. Neben einer großen Rate in Höhe von fünf Millionen Euro für einen weiteren gewaltigen Schritt zur Verwirklichung des Kreisbackbones haben wir auch erhebliche Investitionen in die klassische Infrastruktur wie Bildung, Schule und Schiene." Die Kreisverwaltung habe wie in den Vorjahren einen "ehrlichen" Entwurf vorgelegt, der die Notwendigkeiten für das kommende Jahr sehr gut abbilde.

"Unser Landkreis muss noch attraktiver und wettbewerbsfähiger werden", forderte Walter Klumpp (Freie Wähler). Gäubahn, Elektrifizierung Höllentalbahn, Lückenschluss B 523/B 233 nannte er ebenso wie den Ausbau des Backbone-Netzes im Kreistag. Straßenbauprojekte dürften nicht zu lange geschoben, sondern müssten in den nächsten Jahren realisiert werden. Eine Erweiterung des Ringzugs nach St. Georgen begrüßen die Freien Wähler sehr.. Das Thema Mobilität müsse vorangebracht werden. Klumpp forderte angesichts der Kostensteigerungen bei der Jugendhilfe, dass noch mehr getan werden müsse, um Familien rechtzeitig zu unterstützen. Edgar Schurr (SPD) nannte eine Verlängerung des Ringzugs nach St. Georgen einen "richtungsweisenden ökologischen und ökonomischen Erfolg für die Mobilität im ländlichen Raum." Keine Mehrheit fand der Antrag Schurrs, den Zuschuss an Refugio um 10 000 Euro zu erhöhen, obwohl er von den Grünen unterstützt wurde.