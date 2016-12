Schwarzwald-Baar-Kreis Ringzug bald bis St. Georgen?

Dieses Ergebnis stellte Georges Rey von der Firma SMA und Partner aus Zürich jetzt den Kreisräten vor. Die Analyse hat ermittelt, welches Fahrgastpotenzial auf der Strecke Villingen-St.Georgen-Triberg durch den Ringzug und zusätzliche Ringzughalte zu gewinnen wäre.

Ob das Potenzial aus Sicht des Aufgabenträgers ausreicht, muss jedoch letztlich mit dem Land diskutiert werden. Ray hatte in seine Analyse künftige Änderungen, wie zum Beispiel den Ausbau der Gäubahn, einbezogen und verschiedene Varianten untersucht. Er präsentierte schließlich eine Variante Triberg-St. Georgen-Bräunlingen-Villingen-Rottweil. "Das heißt, von St. Georgen nach Stuttgart können Sie durchfahren nach Rottweil", erklärte er.

Auch zur Breisgau-S-Bahn wäre von St. Georgen aus eine Verbindung möglich. Bei einer Weiterführung nach St. Georgen würden 34 Prozent zusätzliche Personenschienenkilometer generiert. Von 128 Prozent Steigerung war im Hinblick auf die große Nachfrage ab Villingen nach Peterzell und Peterzell-Schoren die Rede. Dort könnten Busse aus Königsfeld weitere Passagiere auf den Ringzug bringen. Zwei Stationen in St.Georgen-Peterzell und eine neue Haltestelle in Villingen-West sollen entstehen. Der Bahnhof Villingen müsste, so legte Rey dar, allerdings mit zusätzlicher Signaltechnik aufgerüstet werden. Das dritte Gleis im Bahnhof St. Georgen wäre für den Ringzug nutzbar. Nicht sinnvoll, so der Experte, wäre eine Erweiterung des Ringzugs St. Georgen-Sommerau. Dort könnten auch keine zusätzlichen Haltepunkte geschaffen werden. "Eine Fortführung nach Triberg ist nicht sinnvoll", erklärte Rey und nannte unter anderem einen hohen Zugkilometeraufwand und kaum mehr Fahrgäste als Grund. Statt dessen sollten für den Triberger Raum "angepasste und erweiterte Busverbindungen" geschaffen werden, empfiehlt er.