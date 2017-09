Schwarzwald-Baar-Kreis "Rentner und Kinder hatten Angst im Wald"

Für die 28-jährige Pächterin, aber ebenso Wolfgang Gissler, Vorsitzender der Triberger Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins und Wanderheimverwalter, waren die Begleitumstände jedoch nicht tragbar. "Die haben den kompletten Parkplatz und die Zufahrt verbotenerweise mit einer eigenen Schranke blockiert – ein Lieferant kam dort erst gar nicht durch", so Volk. An den betroffenen Tagen seien Wanderer in die Vesperstube gekommen und hätten davon berichtet, dass der Wald als Toilette belagert wurde. "Rentner, aber auch Kinder hatten Angst, weil es dort drunter und drüber ging." Volk und Gissler sei es zwar egal, was dort veranstaltet wird – allerdings wollen sie mit der Sache nicht in Verbindung gebracht werden und auch keine negativen Auswirkungen spüren. "Wir haben mit denen nichts zu tun", beteuern die beiden – schließlich sei der Schwarzwaldverein wie Gissler betont "überparteilich und nicht ideologisch".