Schwarzwald-Baar-Kreis Randenaufstieg bis Ende Oktober dicht

Die Verkehrsbehörde des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis hat auch im Jahr 2017 den sogenannten Randenaufstieg im Zuge der B 314 bei Blumberg wieder teilweise gesperrt – vom 1. April bis Ende Oktober, teilt das Landratsamt mit.

Die Sperrung der Überholspur in den Vorjahren hatte den erhofften Erfolg gebracht, weniger Motorenlärm für die Anwohner und mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Die Sperrung gilt ab Samstag, 1. April. Gesperrt ist die Überholspur auf einer Länge von zirka 750 Metern im Bereich der "Sonnenhofkurve". Die Sperrung gilt immer über das Wochenende bis zum Montagmorgen, 8 Uhr, sowie an Feiertagen.

Bereits in den Vorjahren ordnete die Verkehrsbehörde des Schwarzwald-Baar-Kreises eine solche Sperrung über das Wochenende und während der Feiertage an. Hintergrund für die Maßnahme ist wie in der Vergangenheit, dass sich Beschwerden von Anwohnern im Blumberger Stadtteil Randen über unzumutbaren Verkehrslärm – vor allem an schönen, sonnigen Wochenenden – häuften. Gleichzeitig wurde bei zahlreichen Verkehrskontrollen festgestellt, dass einzelne Motorradfahrer den Randenaufstieg als illegale Rennstrecke missbrauchten und so die Verkehrssicherheit von anderen gefährdeten. Auch die teilweise extreme Lärmbelästigung der Anwohner konnte nicht länger toleriert werden, so die Behörde.