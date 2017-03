Schwarzwald-Baar-Kreis Polizei rät Bikern zur besonnenen Fahrweise

Die Hauptunfallursachen waren auch im vergangenen Jahr wiederum nicht angepasste beziehungsweise überhöhte Geschwindigkeit sowie ungenügender Sicherheitsabstand. Die Polizei rät: "Achten Sie gerade deshalb als Motorradfahrer auf eine defensive Fahrweise und einen genügenden Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden." In Gruppen empfehlen die Beamten deswegen, sich untereinander abzustimmen, und auf unerfahrenere Fahrer zu achten. Auch der Zustand der Maschine sollte tadellos sein.

Weiterhin weisen die Sicherheitsbeauftragten darauf hin, dass das Steuern eines Motorrads den Körper und die Aufmerksamkeit in höherem Maße in Anspruch nimmt, als etwa beim Steuern eines Autos. Zusätzlich sollte auf Warnkleidung und geeignete Sicherheitskleidung sowie einen Schutzhelm geachtet werden. Durch Schutzkleidung mit Protektoren verläuft ein Sturz mit weniger Verletzungen, als mit einer kurzen Hose. Eine Warnweste oder Warnkleidung passt vielleicht nicht immer zu einem standesgemäßen Bikeroutfit, dennoch erhöht sie die Sichtbarkeit enorm gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern.

Ist der Fahrer entsprechend gerüstet, sollte auch das Motorrad technisch durchgeprüft sein. Hier sei auf einen einwandfreien Zustand zu achten. Ein ausreichendes Reifenprofil und entsprechender Fülldruck ist unerlässlich. Bei unzureichendem Fülldruck leidet die Fahrstabilität erheblich, zudem erweitert sich der Bremsweg enorm. Die Beleuchtungseinrichtungen sollten ebenso überprüft werden wie die Bremsen am Fahrzeug. Sollte sich der Fahrer über die Funktionalität einiger Einrichtungen am Motorrad unsicher sein, empfehlen die Fachleute, eine Werkstatt aufzusuchen.

Um wieder voll in die Routine hineinzufinden, bietet es sich an, ein Fahr- und Sicherheitstraining zu besuchen. Hierzu bietet die Kreisverkehrswacht Tuttlingen am 9. und 15. April, sowie am 1., 25. und 28. Mai und am 4. Juni die Möglichkeit zur Teilnahme. Der Kurs wird, wie schon in den vergangenen Jahren, im "take off" Gewerbepark in Neuhausen ob Eck stattfinden. Pro Termin können 24 Teilnehmer aufgenommen werden. Um eine Anmeldung wird telefonisch bei Manfred Schwanz gebeten, Telefon 07461/94 12 30, Polizeipräsidium Tuttlingen.

Weitere Informationen: www.verkehrswacht-rottweil.de, www.vwzak.de, www.kreisverkehrswacht-tuttlingen.de und www.polizei-bw.de