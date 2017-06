Schwarzwald-Baar-Kreis Ohne ausländische Gäste läuft nichts

Schwarzwald ist besonders international aufgestellt

Der Schwarzwald als Ferienregion mit den meisten Übernachtungen (21,54 Millionen) zieht dabei auch mehr als die Hälfte aller Besucher in den Freizeiteinrichtungen an (53 Prozent). Besonders stark besucht waren im Jahre 2016 Parks (plus 5,24 Prozent) und Veranstaltungen (plus 5,97 Prozent). Events im Musik, Sport oder Kulturbereich locken zusätzliche Besucher in die Städte, wie die hohen Besucherzahlen bei Veranstaltungen wie Jazz in Town in Rottweil, Lange Schwenninger Kulturnacht oder das Laufsportevent Run und Fun in Tuttlingen zeigen. Auch Theater (plus 2,25 Prozent), Burgen und Schlösser (plus 1,79 Prozent) sowie Thermal- und Erlebnisbäder (plus 1,48 Prozent) schlossen im gesamten Bundesland positiv ab. "Dass Freizeitunternehmen heutzutage echte Marketingprofis sind, wird ebenfalls in der Umfrage deutlich", so die IHK. Nahezu alle Attraktionen und Freizeitangebote haben mittlerweile eine Homepage und auch der Nutzeranteil von Social Media-Plattformen ist in zwei Jahren um fast zwölf Prozent gestiegen – bei besonders starker Nutzung der großen Plattformen wie Facebook.

Etwa sechs Prozent der Befragten veranstalten Aktionstage und Events, auch hier ist der Anteil höher als im Vorjahr. Zu erkennen ist auch, dass ein besonderes Event als Maßnahme im Marketing-Mix immer wichtiger wird. Gerade bei Parks, Landschaftsattraktionen, Museen sowie Burgen und Schlössern stehe dieses Instrument der Kundengewinnung und -bindung hoch im Kurs. Die Top 3 bei Auslandsgästen sind laut Statistischem Landesamt die Gäste aus der benachbarten Schweiz, den Niederlanden wie auch aus Frankreich. Diese Touristengruppen übernachten nicht nur, sondern besuchen auch die Freizeiteinrichtungen im Land überdurchschnittlich oft und werden entsprechend aktiv umworben. Besonders international aufgestellt ist der Schwarzwald. Dort gebe es kaum Freizeiteinrichtungen, die ohne ausländische Besucher auskommen. Verhältnismäßig hoch seien beispielsweise die Ausländerzahlen in Triberg. 2016 wurden etwa 35 Prozent der Ankünfte in der Stadt mit Deutschlands höchsten Wasserfällen von ausländischen Gästen getätigt. Demgegenüber haben die Freizeiteinrichtungen im Donaubergland besonders viele regionale Gäste. Allerdings wachse der Anteil von Gästen mit weiterer Anreise in den lvergangenen Jahren stetig, wozu unter anderem die Ausweisung von zertifizierten Premiumwanderwegen wie den "Donauwellen" beiträgt.