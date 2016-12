Schwarzwald-Baar-Kreis Mitarbeiter-Ausbeutung: Vieles ist verjährt

Zwischen 2004 und 2010 sollen sie als Betreiber eines Schnellrestaurants mit fünf Filialen im Schwarzwald-Baar-Kreis Mitarbeiter durch Dumpinglöhnen ausgebeutet, zu unbezahlten Praktika genötigt und mit unrechtmäßigen Disziplinarmaßnahmen drangsaliert haben. Rund 265.000 Euro sollen sie durch ausbeuterische Löhne eingespart haben. Mitangeklagt ist ein ehemaliger Geschäftsführer. Der 35-Jährige soll zwischen 2009 und 2010 an diesen Straftaten mitgewirkt haben. Einige Anklagepunkte sind bereits verjährt. Und wenigstens ein Bruchteil der mutmaßlich 300 bis 400 Geschädigten müssen in den Folgemonaten vor Gericht befragt werden, nachdem die Angeklagten keinerlei Angaben zu den Vorwürfen machen. Folgt man dem Bericht einer 27-jährigen Zeugin, die am vierten Prozesstag befragt wurde, so herrschte in den Sandwichfilialen des Ehepaars ein merkwürdiges Rechtsverständnis.

Ohne jeden Belastungseifer berichtete sie, was sie in 14 Monaten Mitarbeit in verschiedenen Filialen der Kette erlebte. Mit 17 bewarb sie sich, ursprünglich strebte sie eine Ausbildung zur Bürokauffrau an. Zunächst sollte sie aber ein "Praktikum" machen, vier Wochen lang, und unbezahlt. In dieser Zeit habe sie wie eine volle Arbeitskraft gearbeitet. Erst dann habe es für sie einen Ausbildungsvertrag für die Systemgastronomie gegeben, und dann auch 481 Euro Ausbildungsvergütung. Als Lehrling habe sie dann im Prinzip das Gleiche gemacht wie vorher als "Praktikantin": Gemüse herrichten und Brote nach Wunsch der Kunden belegen. Einen Tag lang habe sie im Büro zugucken dürfen, wie Bestellungen gemacht wurden. Sie habe von Filiale zu Filiale "springen" müssen, je nachdem, wo sie gebraucht wurde. Einmal habe sie sich dazu hinreißen lassen, für einen Freund Rabattmarken der Fastfood-Kette im Wert von 42 Euro zu klauen. Als das rauskam, gab es nicht nur eine Abmahnung, sondern 500 Euro "Vertragsstrafe". Der Chef habe ihr ein allgemein gehaltenes Formular zum Unterschreiben vorgelegt: "Vertragsstrafe" stand da drauf, der Diebstahl wurde gar nicht erwähnt. Sie habe sich keine großen Gedanken gemacht, sagte sie, und unterschrieben. Die in Selbstjustiz verhängte Geldstrafe musste sie mit ihrem mageren Lehrlingsgehalt in Raten abstottern. Als sie einmal richtig krank war, sei die Chefin unter einem Vorwand bei ihr Zuhause aufgetaucht, um sie zu kontrollieren. Am Richtertisch wurden danach etliche andere, von ihr unterzeichnete Dokumente vorgelegt. Bei einigen soll es auch nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Um was es sich handelte, war im Zuschauerraum nicht zu verstehen. Laut Anklage soll einer ihrer Kolleginnen ebenfalls der Lohn drastisch gekürzt worden sein, weil ihr wegen eines defekten Temperaturreglers eine Ladung Kekse verbrannte.

Bis Anfang März will das Gericht weitere Zeugen befragen. Zwei Versuche einer Prozessabsprache sind gescheitert.