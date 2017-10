Schwarzwald-Baar-Kreis Landwirtschaft abseits der Romantik

Die Situation im Schwarzwald-Baar-Kreis wird an diesen Zahlen deutlich: 1999 wurden 1400 landwirtschaftliche Betriebe gezählt, 2016 waren es noch knapp 1000. Die Zahl der Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft halbierte sich auf 1000. Deutlich wird der Strukturwandel mit dem Trend zu immer größeren Betrieben und gleichzeitig am erkennbaren Rückgang landwirtschaftlich genutzter Flächen insgesamt, am technologischen Wandel, regulatorischen Herausforderungen und am Image der Landwirtschaft in der Gesellschaft.

Die hiesige Landwirtschaft braucht Unterstützung

Als dramatisch wird der Flächenverbrauch gesehen. Im Schwarzwald-Baar-Kreis hat die Landwirtschaftsfläche von 1996 bis 2014 um 1600 Hektar abgenommen. In diesem Zeitraum wurde über 500 Hektar Wohnfläche, über 200 Hektar Gewerbe- und Industriefläche und knapp 250 Hektar Verkehrsfläche verbraucht. Entsprechend stiegen die Kaufpreise für landwirtschaftliche Flächen.

Darüber hinaus beschreibt die Studie die Leistungsfähigkeit der bäuerlichen Betriebe im Hinblick auf Lebensmittelversorgung der Bevölkerung speziell mit Milch, Getreide und Rindfleisch, und dass die Arbeit der Landwirtsfamilien die Kulturlandschaft als unverzichtbare Grundlage für Naherholung und Tourismus in der Region prägt.

Um künftige Entwicklungen und Herausforderungen zu bestehen, zeigt die Studie 25 konkrete Maßnahmen auf.

In der Diskussion wurde vor einem Konkurrenzkampf von Groß gegen Klein gewarnt (Jürgen Roth, CDU), die schwierige, unsichere Situation der Landwirte unterstrichen (Patrick Bossert, CDU), gleichzeitig wurde aber auch gesagt, dass "Landwirte Unternehmer sind" (Martina Braun, Grüne) und dass es wichtig sei, Aspekte der Studie in die Politik einzubringen.

Die Kreisverwaltung wurde beauftragt, aus der Studie konkrete Umsetzungsschritte einschließlich der erforderlichen Ressourcen zu entwickeln, die dann wieder im Fachausschuss vorgestellt werden.