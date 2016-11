Schwarzwald-Baar-Kreis Integrierte Leitstelle: Umzug erst im nächsten Jahr

Erst im nächsten Frühjahr, deutlich später als zuletzt vorgesehen, wird die neue Integrierte Leitstelle in Betrieb gehen. "Es muss zuerst die Technik laufen", sagt Leiter Dirk Sautter. Leider habe es gravierende Mängel gegeben. "Jetzt sieht es aber sehr gut aus, wir müssen nur noch ein paar Details an VS anpassen", meint Sautter. In den nächsten zwei bis drei Wochen, so meint Sautter, würden die Probleme wohl gelöst. Welche sind das? "Nach dem Leistungsverzeichnis waren noch ein paar Punkte offen. Zum Beispiel, dass manche Gespräche entweder zu leise sind oder nicht weitervermittelt werden können. Probleme gab es auch mit der Aufzeichnung von Gesprächen und mit der Voransage bei Notrufen; insgesamt zirka 300 Punkte, die nach dem Leistungsverzeichnis geprüft werden müssen. Für nahezu jedes dieser Probleme, die wie "Kleinigkeiten" wirken, müsse jeweils eine Software-Änderung aufgespielt werden. "Wir sind aber jetzt deutlich weiter, die groben Mängel sind alle beseitigt", ist Sautter überzeugt: "Ich bin zwischenzeitlich guter Dinge, dass das Ende der Josefsgasse bevorsteht". Dort ist die Leitstelle momentan untergebracht. Letzter Stand der Dinge war, dass die neue Integrierte Leitstelle für den Schwarzwald-Baar-Kreis im Oktober diesen Jahres in Betrieb gehen sollte.

Mit dem Problem, dass die Technik nicht funktionierte, waren auch andere Leitstellen vor ihrer Inbetriebnahme konfrontiert. Beispielsweise habe die Leitstelle Ludwigsburg ihren Umzug mehrfach verschoben, aber nicht, wie die Integrierte Leitstelle Schwarzwald-Baar im Vorfeld. "Die haben plötzlich die Reißleine gezogen und gesagt, es muss gestoppt werden. Dieses Risiko wollen wir nicht eingehen", sagt Sautter.

Die Integrierte Leitstelle, die mehrere Millionen Euro kostet, war mit der Einführung des Digitalfunks notwendig geworden. Sautter zeigt den EDV-Raum in der Josefsgasse in Villingen, der bereits mit Servern gefüllt ist. "Die Technik hätte wirklich nicht mehr hineingepasst", sagt er. Schon für 2006 habe es erste Versprechungen gegeben, dass dann der Digitalfunk flächendeckend eingeführt werde. Beim Digitalfunk könne man vorübergehend einzelne Gruppen schalten. Beispielsweise bei einem Hagelunwetter oder bei einem schweren Unfall wie dem auf der B 33 im Oktober. "Alle Fahrzeuge, die mit dem Unfall befasst sind, könnten dann eine Gruppe bilden und miteinander kommunizieren." Bei dem herkömmlichen System ist bei gravierenden Schadensmeldungen Kommunikation nur über einen Kanal möglich, auf dem auch andere Meldungen eingehen. "Man kann sich das so vorstellen, wie Amateurfunk und Handy", sagt der Rettungsassistent, der 1992 begann und 15 Jahre später die Leitstelle als Chef übernahm.