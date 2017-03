Schwarzwald-Baar-Kreis Integrierte Leitstelle in Betrieb genommen

Von der "Sozialwohnung" in der Josefsgasse in Villingen sei man nun in eine "schöne sonnige Eigentumswohnung am Puls der Medizin und am Rand von Württemberg auf badischem Grund" gezogen und stehe auch als Standort für die 24-Stunden-Luftrettung zur Verfügung. "Wir sind ein gutes Haus und führen eine gute Ehe. Wir ergänzen uns. Das Miteinander bringt den Erfolg", sagte Roth. "Tagsüber läuft der Betrieb selbstverständlich und nachts sind wir auf gutem Weg", knüpfte Roth an Strobls Worte zur 24-Stunden-Luftrettung an. Wenn im Mai der neue Hubschrauber komme, "dann können wir Tag und Nacht fliegen".

Landrat Sven Hinterseh sprach von großen Herausforderungen, die man gemeinsam gemeistert habe und erinnerte an die Anfänge 1975 in der Villinger Josefsgasse. Seit einigen Jahren habe sich der Kreistag mit der Frage beschäftigt, "ob wir eine neue Leitstelle auf den Weg bringen sollen." Die Entscheidung sei den Kreisräten nicht leicht gefallen, zumal zunächst von sieben bis acht Millionen Kosten die Rede gewesen sei. "Wenn man sieht, was heute ist und was vor zehn Jahren war, dann darf man sagen, dass das gewaltig ist. Das hat man früher nicht zu träumen gewagt", erklärte der Landrat zum Zentralbereich von Villingen-Schwenningen, auf dem sich vor zehn Jahren nur grüne Wiese befand, bis 2013 das Schwarzwald-Baar-Klinikum in Betrieb genommen wurde. Er sei dankbar für die funktionierende Leitstelle und den Zuschuss des Landes.

Es seien verschiedene Standorte im Gespräch gewesen, er freue sich, dass es gelungen sei, die Leitstelle direkt bei dem Klinikum zu etablieren und dass die Baukosten sich nun bei 4,7 Millionen Euro eingependelt hätten.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei sprach von einer gelungenen Investition in die Zukunft. Die Entwicklung sei in höchstem Maße dynamisch. Die Einsätze seien um 30, beziehungsweise 50 Prozent gestiegen. Das stehe im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung.

Oberbürgermeister Rupert Kubon bezeichnete die Integrierte Leitstelle als "Schmuckstück" und "Meilenstein der Sicherheitstechnik".

Für Bernd Schäck vom DRK-Landesverband des Badischen Roten Kreuzes ist die Integrierte Leitstelle von Landkreis und DRK in Villingen-Schwenningen "ein Leuchtturmprojekt". "Das Ergebnis kann sich sehen lassen, es ist bravourös. Chapeau!", lobte Klaus Hermann als Vorsitzender des Bereichsausschusses. Fünf Disponenten-, vier Ausnahmeabfrage- und zwei Arbeitsplätze zur Datenpflege sowie sechs Bildschirme pro Platz stehen den Disponenten in der Integrierten Leitstelle für ihre Arbeit bereit. Es gibt 19 Räume auf 485 Quadratmetern Nutzfläche.