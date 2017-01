Schwarzwald-Baar-Kreis Immer mehr Menschen leben im Kreis

Laut jüngsten Zahlen des Statischen Landesamtes Baden-Württemberg ist die Bevölkerung des Schwarzwald-Baar-Kreises im Zeitraum eines Jahres insgesamt um 3,4 Prozent gewachsen. Dieser Trend werde sich, wenn auch in deutlich abgeschwächter Form, bis zum Jahr 2025 fortsetzen, zeigen die letzten Prognosen aus Stuttgart. Demnach soll die Bevölkerung in den nächsten acht Jahren in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg um 1,2 Prozent wachsen.

Wachstumsmotor innerhalb der Region blieben nach wie vor die Mittel- und Oberzentren, heißt es in der Prognose des Landesamtes. Sie würden die größten Anreize für junge Familien und Zuwanderer aus dem In- und Ausland bieten, sich nieder zu lassen. Die so genannten Daseinsgrundfunktionen (Wohnen, Arbeiten, sich erholen, sich bilden, am Verkehr teilnehmen, in Gemeinschaft leben, Ver- und Entsorgen) haben sich in den letzten Jahren verstärkt auf die Oberzentren und zum Teil auf die Mittelzentren konzentriert.

Bestes Beispiel hierfür ist der Bau des Schwarzwald-Baar-Klinikums zwischen Villingen und Schwenningen, bei gleichzeitiger Schließung des Krankenhauses in St. Georgen.