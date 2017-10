Schwarzwald-Baar-Kreis Hundekot-Beutel gehören in den Restmüll

Was nur verleitet Hundehalter zum Entsorgen der Kotbeutel ihres Vierbeiners im Grüngut? Diese Frage stellt man sich auf der der Kompostanlage in Villingen in letzter Zeit häufig, wie das Landratsamt mitteilt. Volle Hundekotbeutel werden vermehrt einfach im Gras- oder Heckenschnitt mit angeliefert, was nicht nur eine Zumutung für das Personal ist, sondern auch zu Unverständnis und Ärger über diesen komplett falschen Entsorgungsweg führt. Im Grüngut, welches zu hochwertigem Kompost und Pflanzerde verarbeitet wird, dürfen sich weder Plastiktüten noch Hinterlassenschaften von Tieren befinden. Auch im Biomüll sind solche Plastiktüten nicht zulässig. Hundekotbeutel gehören in den Restmüll, teilt das Amt für Abfallwirtschaft mit.