Schwarzwald-Baar-Kreis Hochschule für Polizei braucht Platz

Die Ausschreibung für die Rektorenstelle, die zugleich eine Polizeipräsidentenstelle ist, ist gelaufen. Es gebe, sagt Renato Gigliotti, viele Bewerber, doch eine Entscheidung sei noch nicht getroffen worden. Und wann das sein wird, kann der Pressereferent des Innenministerims nicht sagen. Bis ins nächste Jahr werde es aber nicht dauern.

Die Hochschule für Polizei erwartet in den kommenden Jahren einen Ansturm von Studierenden. Schon in diesem Jahr werde es 560 Studierende pro Jahr mehr geben. 2018 werden es 650 Studierende pro Jahrgang sein. Das heißt, es sind dann 1300 statt 900. Denn sowohl die Vorgängerregierung als auch die aktuelle Landesregierung haben Einstellungsoffensiven für die Polizei beschlossen, die sich dann auswirken werden. Ab diesem Jahr gibt es 1400 Einstellungen, 450 davon direkt in den gehobenen und 950 in den mittleren Dienst. Zu den 450 kommen noch 200, die direkt in den mittleren Dienst aufsteigen.

Gerhard Regele, Präsident des Polizeipräsidiums Tuttlingen, erklärte beim Pressegespräch im Landratsamt in dieser Woche, dass die Landesregierung seiner Ansicht nachtrotzdem noch einmal deutlich nachlegen werde bei den Einstellungen. "Der Personalkörper der Polizei ist zu klein. Es wird noch einmal eine Entscheidung getroffen werden müssen", meinte Regele. Bis 2020 rechnet er mit einer Durststrecke wegen vielen Pensionierungen. Sollten noch mehr Beamte eingestellt werden, wird die Hochschule für Polizei sich auf noch mehr Studierende einstellen müssen.