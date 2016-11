Schwarzwald-Baar-Kreis Fastfood-Betreiber sollen Mitarbeiter ausgebeutet haben

Daneben soll das Ehepaar unerfahrene minderjährige Schüler oder Schulabgänger zu mehrwöchigen unentgeltlichen Praktika genötigt haben, bevor es zu einer Einstellung kam.

Zum Teil sollen diese Praktika willkürlich verlängert worden sein. Damit habe man sich nicht nur die Lohnkosten sondern auch Sozialversicherungsbeiträge für die wenig wehrhaften Mitarbeiter erspart. Denn tatsächlich hätten diese Praktikanten bereits nach einem Tag intensiver Einarbeitung ohne jede Bezahlung die Arbeit von regulären Mitarbeitern übernehmen müssen. Insgesamt soll man sich mit den "Praktikanten" rund 70 000 Euro Entgelte erspart haben.

Zur Disziplinierung aufmüpfiger Mitarbeiter soll auch Druck ausgeübt worden sein. In einem Fall kam es laut Anklage zu einem rigorosen Lohnabzug, weil eine Mitarbeiterin Gebäck hatte anbrennen lassen. Tatsächlich seien die Zeitschaltuhr des Backofens defekt, und die Sanktion völlig ungerechtfertigt gewesen. In Einzelfällen habe man Mitarbeiter sogar im Büro festgehalten, bis sie Unterschriften unter ungerechtfertigte Abmahnungen oder Kündigungen oder für tatsächlich nie erhaltene Lohnvorauszahlungen leisteten.

Nachdem bei einer Mitarbeiterin eine kleine Unregelmäßigkeit aufgefallen war, habe man sie zu unbezahlter Sonntagsarbeit erpressen wollen. Zur Verdeckung der mehr als grenzwertigen Disziplinierungen seien die betroffenen Angestellten durch weitere Einschüchterungen an ihre Verschwiegenheitserklärungen erinnert worden, die sie bei Einstellung ebenfalls unterschreiben mussten. Keine Informationen hätten nach außen dringen sollen. Die beiden Hauptangeklagten äußerten sich gestern nur zu ihrem Lebenslauf.

Vor den Pressefotografen versteckten sie sich unter großen Kapuzen.

Als das Gericht sich nach der Anklageverlesung an sie richtete, wirkten sie wie ein freundliches und zurückhaltendes, gut eingespieltes Ehepaar.

Mit abgeschlossenen Ausbildungen seien sie immer fleißig und arbeitsam gewesen, zwei Kinder, aus denen etwas geworden ist, hätten sie großgezogen, das hörte sich gut an. Der Ehemann, ein ausgebildeter Handwerker, hatte wohl von jeher mehr Bezug zum eigenverantwortlichen Verkaufen, Handeln, Anpreisen.

Als selbstständiger Handelsvertreter leistete er seinen Beitrag zum Familieneinkommen, auch schon als er die Sandwich-Filialen insgesamt als GmbH gegründet hatte. Was man zuvor vom Oberstaatsanwalt über sie gehört hatte, war schwer mit diesem Erscheinungsbild in Einklang zu bringen. Der Verteidiger des Ehemanns übte unter anderem ausführlich Kritik an den Vorwürfen des Lohnwuchers. Er verlangte ein Sachverständigen-Gutachten, das die angeblich fahrlässig unzureichenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft erschüttern sollen. Nach all dem Theaterdonner soll jetzt aber zunächst doch noch einmal versucht werden, eine Prozessabsprache vorzubereiten. Dazu gehören aber als Grundvoraussetzung umfassende Geständnisse der Angeklagten. Zunächst ist der Prozess auf fünf Verhandlungstage anberaumt.