Schwarzwald-Baar-Kreis "Enkeltrick" bringt Senior um tausende Euro

Eine unbekannte Frau rief am Mittwochnachmittag, kurz nach 15 Uhr, bei dem alleine in der Breslauer Straße in Bad Dürrheim lebenden Mann an und gab sich als Schwiegertochter aus. Sie benötige wegen eines beabsichtigten Wohnungskaufes und einer fehlgeleiteten Überweisung kurzfristig und dringend eine höhere Bargeldsumme, damit der geplante Kauf nicht platzt.

Bereitwillig besorgte der Senior mehrere tausend Euro von seinem Konto und übergab das Geld gegen 17.30 Uhr an einen zuvor von der angeblichen Schwiegertochter telefonisch angekündigten Abholer. Bei diesem "Geldabholer" handelte es sich nach den Angaben des Seniors um einen etwa 18 bis 20 Jahre jungen Mann, etwa 1,70 Meter groß mit südländischem Einschlag, bekleidet mit einem dunkelgrünen Parka. Erst im Nachhinein kamen dem 81-Jährigen Bedenken und er meldete den Vorfall der Polizei. Da war das Geld bereits weg.

Die Kriminalpolizei Villingen ermittelt nun in diesem Betrugsfall sowie in den mehrfach versuchten Fällen und sucht Zeugen zu dem "Geldabholer" von Bad Dürrheim. Personen, die den oben beschriebenen Mann am Mittwochabend in der Breslauer Straße in Bad Dürrheim gesehen haben oder sonst Angaben zu dem jungen Mann machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Villingen unter der Telefonnummer 07721/601-0 in Verbindung zu setzen.