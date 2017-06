Schwarzwald-Baar-Kreis Drogenhandel wird in Villingen bekämpft

Durch Kräftebündelung und intensive Ermittlungen soll in diesem Bereich das Dunkelfeld aufgehellt werden, verbunden mit dem Ziel dadurch auch die Entwicklung in der ›unteren‹ Rauschgiftkriminalität positiv zu beeinflussen. Durch nachhaltige Maßnahmen gegen die Rauschgifthändler will man die Verfügbarkeit von Rauschgift zu reduzieren. "Zudem soll innerhalb der Bevölkerung das Bewusstsein gestärkt werden, dass es sich bei dem Umgang mit Betäubungsmitteln um keine Bagatelldelikte sondern um eine ernst zu nehmende und gefährliche Kriminalitätsform handelt, der die Polizei entschieden entgegentreten wird", heißt es in der Mitteilung.

Wie gefährlich der Konsum illegaler Drogen sei, zeige auch die Jahresbilanz zur Rauschgiftkriminalität in Baden-Württemberg aus dem vergangenen Jahr. 2016 starben in Baden-Württemberg insgesamt 170 Menschen an den Folgen von Drogenkonsum.

Wenn man sich die Statistik anschaut, ist, so Michael Aschenbrenner, Leiter der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium, der Anstieg der Rauschgiftkriminalität im Schwarzwald-Baar-Kreis, beziehungsweise in Villingen-Schwenningen besonders eklatant. Von 689 Fällen im Jahr 2015 auf 748 im vergangenen Jahr ist die Rauschgiftkriminalität im Schwarzwald-Baar-Kreis laut Kriminalstatistik gestiegen. Das ist der höchste Anstieg im Präsidiumsbereich im Jahr 2016. Ähnlich sieht es in Villingen-Schwenningen aus: Die Zahl der Tatverdächtigen stieg im gleichen Zeitraum von 341 auf 389. Auch die Anzahl der Todesfälle, verursacht durch Rauschgift, ist innerhalb der vergangenen zehn Jahre im Schwarzwald-Baar-Kreis am höchsten im Bereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen gewesen.

Die neu eingerichtete Ermittlungsgruppe Rauschgift in Villingen setzt sich unter Koordination der Kriminalpolizeidirektion Rottweil "aus einer Auswahl von neun erfahrenen und qualifizierten Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei zusammen, welche in diesem Kriminalitätsbereich über spezielle Kenntnisse und Qualifikationen verfügen".

Diese Rauschgiftermittler arbeiten sehr eng mit den örtlichen Rauschgiftsachbearbeitern der Polizeireviere und Kriminalkommissariate zusammen, was zu einer tief greifenden und großflächigen Vernetzung bei der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität führe.

Dadurch könnten kriminelle Strukturen schneller erkannt und effektiv bekämpft werden. "Auch das vertrauensvolle Verhältnis zu den zuständigen Staatsanwaltschaften ist ein weiterer Baustein für den zu erwartenden Erfolg der Ermittlungsgruppe Rauschgift."

Die sehr gute und behördenübergreifende Zusammenarbeit mit dem Zoll, die sich auch in Rauschgift-Ermittlungsgruppen bereits mehrfach bewährt habe, werde anlassbezogen im Rahmen der originären Zuständigkeitsbereiche fortgeführt.