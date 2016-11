Schwarzwald-Baar-Kreis Clinton ist Favoritin der Amerikaner im Kreis

Ihre Stimme wird in dem Bundesstaat gezählt, in dem sie gewohnt haben, bevor sie ausgewandert sind. Auch US-Bürger im Kreis blicken mit Spannung auf den Ausgang der kontroversen Wahl.

Robert Henderson stammt ursprünglich aus Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina, wo er 20 Jahre für die Regierung arbeitete. Seit anderthalb Jahren wohnt er mit seiner Frau, einer gebürtigen Schwenningerin, im Schwarzwald-Baar-Kreis. Henderson verfolgt den Wahlkampf in den USA mit gemischten Gefühlen: "Dieser Wahlkampf ist peinlich. Wir müssen uns für the lesser of two evils entscheiden", kommentiert Henderson die Kandidatenauswahl. Das kleinere Übel, ist für ihn Hillary Clinton. "Hillary hat wenigstens Regierungserfahrung und kennt die Abläufe in Washington – Trump hat keine Ahnung", so der Wahl-Schwenninger. Auch bei seinen Freunden in den USA ist kaum ein Thema so wichtig, wie die bevorstehende Präsidentenwahl. "Ich kenne Leute aus beiden Lagern und keiner ist mit seinem Kandidaten wirklich zufrieden. Einige haben wirklich Angst vor der Zukunft", meint Henderson. Noch sieht er Hillary Clinton knapp vorne. Sollten kurz vor der Wahl aber noch weitere Enthüllungen über Hillary Clinton veröffentlicht werden, wie erst kürzlich vom FBI zur E-Mail-Affäre, dann könne das enorme Auswirkungen auf die Entscheidung der Wähler haben: "Für viele ist die Wahl eine Bauchentscheidung, wird Hillary weiter belastet profitiert auf jeden Fall Donald Trump", meint Henderson besorgt.

Aufmerksam verfolgt auch Evangeline Moore, die aus Boston, Massachusetts stammt, den US-Wahlkampf. Sie ist seit September Praktikantin im International Center der Hochschule Furtwangen. Dort steht sie Studierenden bei Fragen und Problemen tatkräftig zur Seite und hilft auch bei der Programmplanung. Mit ihrer Wahl, nach Furtwangen zu kommen, ist sie sehr glücklich. Und auch für die Präsidentschaftswahl am kommenden Dienstag sei für sie alles klar: "Ich glaube, dass Hillary gewinnen wird", meint Moore. Den Kampf um die Gunst der amerikanischen Bevölkerung nehme sie hier als sehr dramatisch wahr. In den TV-Duellen könnten die Anwärter auf den Platz im Weißen Haus nicht alles erklären, was sie vorhätten. Von ihrer Familie in den USA bekomme sie einige Meinungen über Facebook mit, die nicht immer freundlich seien. Im Moment spreche sie auch nicht so viel über die Wahl, dies solle nach dem Amtsantritt des Gewählten im Januar aber wieder anders werden, scherzt sie.