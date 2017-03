Schwarzwald-Baar-Kreis Bombendrohung hält Polizei in Atem

Der Abend ist noch jung, als der Unbekannte den Notruf wählt und eine Botschaft übermittelt, die für Aufsehen sorgt – denn der Mann erklärte, im Bahnhof sei eine Bombe platziert. Doch: Welcher Bahnhof? Und wo ist die Bombe? Fragen, die der Anrufer nicht beantwortet. Wenig später, es war kurz nach 20 Uhr, startet die Polizei schließlich einen vom Tuttlinger Führungs- und Lagezentrum koordinierten Einsatz. So unter anderem in Schwenningen. "Zwei Streifenwagen sind ziemlich schnell angefahren gekommen", erzählen Taxifahrer, die die Szenen beobachtet hatten. Die vier Beamten springen aus den Fahrzeugen und schwärmen aus. "Wir dachten zuerst, dass vielleicht ein Betrunkener auf den Gleisen liegt."

Panik vermeiden

Doch dem war nicht so. Denn schnell wird klar, dass die Beamten den Bahnhof und die Umgebung durchsuchen und nach verdächtigen Gegenständen Ausschau halten. Doch sie finden nichts. Für viel Aufsehen sorgt der Einsatz nicht, schließlich möchte man keine Panik verbreiten. Zur gleichen Zeit steht auch der Bahnhof in Villingen im Fokus mehrerer Beamten. Die Gleise, der Wartebereich, die Bahnhofshalle und die Toiletten werden kontrolliert, kurzzeitig überlegt man, auch Hunde an die Einsatzstelle zu rufen. Darüber hinaus wird die Bundespolizei über die Bombendrohung informiert und gebeten, die Augen offen zu halten. Allerdings bläst man kurz darauf seitens des Polizeipräsidiums Tuttlingen – nach Sondieren der Lage – weitere Aktionen ab.