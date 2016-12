Schwarzwald-Baar-Kreis Baustellen nerven Busfahrer und Fahrgäste

Gerhard Mager kritisiert die Stadt VS: Alles sei mit Baustellen eingezäunt worden, die vorher nicht rechtzeitig bekannt gemacht worden seien. Auch in Bezug auf das Weihnachtsmärchen im Villinger Theater, das einige Schulklassen nicht sehen konnten, weil keine VSB-Busse zur Verfügung standen, meint der Geschäftsführer, Oberbürgermeister Rupert Kubon solle doch als Schulträger mal "in die Schatulle greifen" und wie früher die Gruppenfahrten durch die Stadt finanzieren lassen.

Anmeldefrist für Lehrer "reines Wunschdenken"?

Im übrigen meint er, dass die Voranmeldezeit von fünf, beziehungsweise zehn Tagen für Gruppenfahrten beim VSB für viele Lehrer offenbar "reines Wunschdenken" sei. "Die rufen freitags an und sagen: ›Wir fahren montags‹ und wenn wir dann sagen, dass das nicht geht, stehen sie trotzdem montags mit ihren Schülern an der Haltestelle und steigen ein. Die Schüler an der nächsten Haltestelle, die sich mit ihrem Lehrer rechtzeitig angemeldet haben, können dann nicht mitfahren." Das Anmeldeverfahren im Internet, betont, Mager, sei ein "Muss" und kein "Kann". "Aber diskutieren Sie mal mit einem Lehrer".