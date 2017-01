Schwarzwald-Baar-Kreis Anklage gegen Macher von Neonazi-Plattform

Im Internet hingegen soll es offenbar ganz ungeniert zur Sache gegangen sein: Die Internetseite diente der massenhaften und systematischen Verbreitung rechtsextremistischen und nationalsozialistischen Gedankenguts. Neben verbotenen nationalsozialistischen Grußformeln und Parolen wurden auch volksverhetzende Äußerungen veröffentlicht. Diese reichten von Gewaltaufrufen gegen in Deutschland lebende Ausländer über die Verächtlichmachung von Menschen anderen Glaubens und anderer Hautfarbe bis hin zur Leugnung des Holocausts. Auf diese Weise wollten die Angeschuldigten eine ideologisch geprägte Berichterstattung und damit eine rechtsextremistische "Gegenöffentlichkeit" schaffen, heißt es in der Anklageschrift. Zur Abschottung der Internetseite gegen staatliche Zugriffe wählten Jutta V. und Ralph-Thomas K. zunächst einen Serverstandort in den USA. Seit Oktober 2012 wurde "Altermedia Deutschland" von Servern eines russischen Unternehmens an dessen Standort in Moskau betrieben. Die Internetseite wurde im Zuge der Ermittlungen am 27. Januar 2016 abgeschaltet.

Jutta V. und Ralph-Thomas K. hatten innerhalb der Organisation die Schlüsselpositionen inne. Als Administratoren verfügten sie über umfassende Zugriffsrechte auf die Betriebsstruktur des Internetportals. Ihre Befugnisse berechtigten sie, die grundlegenden Einstellungen zu treffen und damit die Internetplattform insgesamt zu steuern. Neben der technischen Betreuung des Internetportals bestimmten die beiden auch die politische Ausrichtung von "Altermedia-Deutschland" und entwickelten die ideologischen Leitlinien der Vereinigung. Die Moderatoren prüften in einer Vielzahl von Fällen die von den Nutzern der Plattform verfassten Beiträge und schalteten sie auf der Internetseite frei. Grundlage waren sogenannte Mitarbeiterregeln, die Ralph-Thomas K. bereits im Mai 2012 formuliert hatte. Diese sahen unter anderem vor, dass jeder "Mitarbeiter" der Plattform in dem ihm zugewiesenen Forum regelmäßig Beiträge lesen, kommentieren und gegebenenfalls auch sperren sollte. Neben ihrer Moderatorentätigkeit verfassten Jutta V., Uwe P. und Irmgard T. unter Aliasnamen auch eigene volksverhetzende Texte, die sie ins Netz stellten.

Die Bundesanwaltschaft hatte die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falls von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main übernommen. Die strafbaren Inhalte des Internetportals wurden weltweit frei zugänglich verbreitet. Sie sollten andere Rechtsextremisten zu Straftaten ermuntern und dadurch ein Klima der Angst bei den betroffenen Personen schaffen, lautet ein weiterer Vorwurf. Vor diesem Hintergrund war, auch mit Blick auf das Ansehen der Bundesrepublik im Ausland, eine Übernahme in die Strafverfolgung des Bundes geboten.

Die Angeschuldigten Ralph-Thomas K. und Jutta V. wurden am 27. Januar 2016 festgenommen. Am Tag ihrer Festnahme gingen die Behörden in vier Bundesländern und dem spanischen Badeort Lloret de Mar gegen "Altermedia" vor und durchsuchten Wohnungen. Die Beiden befanden sich aufgrund von Haftbefehlen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs zunächst in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Bundesanwaltschaft wurden die Haftbefehle im März 2016 gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. und im Dezember 2016 aufgehoben.