Schwarzwald-Baar-Kreis "Action, Mond & Sterne"-Camp: Chaos-Vorwurf wird zurückgewiesen

Der dortige Zeltplatz wird von der Sozialistischen Jugend "Die Falken" betrieben, "zu denen pflegen wir einen engen Kontakt", erklärt Hoffmann die Verbindungen zu dem Platz auf Furtwanger Gemarkung. Während im ersten Jahr am neuen Standort rund 1000 Gäste kamen, waren es dieses Jahr wetterbedingt lediglich 500.

Trotz der geringeren Teilnehmerzahl sahen sich die Organisatoren im Nachgang mit Konflikten konfrontiert, die sie nicht nachvollziehen können. Einer dieser Punkte sei ein "komplett belegter Parkplatz" gewesen, der andere Gäste abgeschreckt hätte. "Wir haben für das Camp einen extra Parkplatz auf einer angemieteten Wiese ausgewiesen und einen Parkplatzdienst eingestellt", so Hoffmann, der zudem betont, dass man in diesem Zusammenhang auch mit dem Ordnungsamt in Furtwangen Kontakt hatte. "Wir hatten nichts dem Zufall überlassen."

Darüber hinaus habe man an der Einfahrt zum Wald eine Schranke installiert, "damit niemand durch den Wald fahren kann."

Auf Hinweis der Polizei hätte die dann aber entfernt werden müssen.

Den Vorwurf, dass die Gäste ihre Notdurft im Wald verrichtet hätten, entgegnet Max Schweizer, dass genügend Toiletten zur Verfügung standen. "Die sanitäre Infrastruktur war zudem ein Grund für den Wechsel in den Stöcklewald", bekräftigt auch Roland Schweizer. "Der Chaoten-Vorwurf kann natürlich daher rühren, dass die Besucher anders aussehen, als der Schwarzwälder gewöhnt ist", könnte sich der künstlerische Leiter vorstellen.

Für das nächste Camp im August 2018 wolle man die Erfahrungen aber aufbereiten und in die Planung mit einbeziehen.

Bisher, so bekräftigen die Organisatoren, sei man auch mit dem eigenen Sicherheitskonzept gut gefahren, "Vorfälle gab es bei uns bislang keine", so Hoffmann.