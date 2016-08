Schwarzwald-Baar-Kreis 25 Flüchtlinge erhalten Chance zum Studium

"Das wird ganz spannend und anspruchsvoll"

"Sie sollen auch über Branchen, Bewerbungsverfahren und die Art, wie man hier arbeitet, Bescheid wissen", ergänzt Rzepka. Die Mentoren unterstützen und beraten dabei die Studienwilligen und zeigen ihnen verschiedene Studienmöglichkeiten auf – in den Fakultäten Wirtschaft und Wirtschaftsinformatik sowie Sozialwesen und Technik können die Teilnehmer ihren Weg finden. So gehe es nicht nur um das Gewinnen von Sprachkenntnissen, sondern auch um die Vernetzung mit Ausbildungsunternehmen.

Den Teilnehmern könne so sogar vorab ein Praktikum geboten werden oder ihnen winkt "im Idealfall" sogar ein Ausbildungsvertrag. Das Bachelorstudium hierfür beginnt dann im Oktober 2017. Dafür unterhält die Duale Hochschule Baden-Württemberg in Schwenningen Kooperationen mit Jobcentern, der Agentur für Arbeit, der Caritas, dem Deutschen Roten Kreuz sowie Ehrenamtlichen. Auch die Studierendenvertretung finde das Programm gut. Man wolle die Studenten von Anfang an einbinden und auch gemeinsame Aktionen mit den Geflüchteten planen. "Das wird ganz spannend und anspruchsvoll", freut sich die Stellvertreterin. Der Vorbereitungskurs werde ein Vollzeitstudium mit 24 Stunden in der Woche, 16 Wochen lang.

50 Bewerbungen auf 15 freie Stellen

"Die Sprache in der kurzen Zeit zu erarbeiten ist hart", meint Rzepka, aber dies sei nun mal Voraussetzung für ein Studium. Dass die Bewerber dies wollen, zeigten sie bereits während des Bewerbungsverfahrens. "Manche haben sich sogar persönlich vorgestellt und gleich ihre Unterlagen mitgebracht", erzählt Rzepka. "Da war große Motivation, es unbedingt zu schaffen. Sie wollen studieren und eine gute Arbeit bekommen". So wurde sie "überschüttet" mit Bewerbungen. Insgesamt 50 Kandidaten wollten einen Platz. Aber nur 15 Personen sollten einen bekommen. Aufgrund der Nachfrage wurde auf 25 Plätze aufgestockt. Auf die Bestätigung der Dualen Hochschule hin hatten sich letztendlich 22 mit einer positiven Antwort gemeldet und besetzen ab heute die Plätze im Studienvorbereitungskurs.

Die 22 Teilnehmer kommen aus Syrien und sind momentan überwiegend in Schramberg und Oberndorf wohnhaft.

Auch aus Schenkenzell reisen einige für das Studium nach Schwenningen. Um für den Vorbereitungskurs angenommen zu werden, waren eine Hochschulzugangsberechtigung sowie ein Abitur-Zeugnis notwendig. Einige bringen bereits Erfahrungen im Studieren mit. Zudem wurden die fachlichen Voraussetzungen geprüft. "Dies war bei den meisten aber kein Problem." Nur bei einzelnen seien die Unterlagen verloren gegangen und nicht mehr zu organisieren gewesen.