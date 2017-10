Schwarzwald-Baar-Heuberg Haus und Wohnung gegen Einbruch sichern

Zielort ist das Zuhause anderer Menschen. Die eigenen vier Wände sind nicht nur Heim und Privatsphäre, sondern auch vertrauter und persönlicher Rückzugsort, um sich auszuruhen und Kraft zu tanken. Umso größer ist der Schock für die Betroffenen, wenn sich in ihrer Abwesenheit Einbrecher Zugang verschafft und diesen privaten Rückzugsort betreten haben.

Die Zutrittsmöglichkeiten sind zahlreicher, als vielfach vermutet, oftmals reicht hier schon ein handelsüblicher Schraubendreher, um gekippte oder nicht gesicherte Fenster und Fenstertüren innerhalb weniger Sekunden zu öffnen. "Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor" rät die Polizei. Schon durch geringfügige sicherungstechnische Maßnahmen kann man den widerrechtlichen Zutritt zu den eigenen vier Wänden erschweren oder verhindern.

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Tuttlingen berät kompetent, erfahren und kostenneutral. Im Rahmen der bundesweiten Aktion "Tag des Einbruchschutzes am 29. Oktober" wird daher beim Polizeipräsidium in Tuttlingen, Stockacher Straße 158, am Donnerstag, 26. Oktober in der Zeit von 14 bis 18 Uhr interessierten Bürgern die Möglichkeit geboten, sich über Sicherungstechnik in der Ausstellung der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle zu informieren.