Schwarzwald-Baar-Heuberg Ab 11. Dezember gelten neue Fahrpläne

Ab Dezember 2017 wird auf der Gäubahn der stündliche Intercityverkehr mit Nahverkehrstarif aufgenommen. Die SBB fährt weiterhin alle zwei Stunden zwischen der Landeshauptstadt und Zürich. In der anderen Stunde pendelt die Deutsche Bahn mit den neuen Intercity-Doppelstock-Zügen (Dosto), die aber in Singen enden müssen, da die Sicherungseinrichtungen für die Schweiz in diesen Zügen fehlen. Nach Zürich heißt es umsteigen. Zwischen Stuttgart und Rottweil fahren weiterhin die Elektrotriebzüge. Diese enden oder beginnen ohne weiteren Anschluss in Rottweil, da die Intercityzüge Stuttgart – Zürich sowie die Nahverkehrtriebzüge bereits zuvor abgefahren sind.

Von Montag bis Freitag fährt neu bereits seit 1. Oktober und bis zum 30. April eine Regionalbahn, Rottweil ab 10.30 Uhr, nach Stuttgart und zurück um 17.48 Uhr. Damit sollen mehr Pendler wegen des Feinstaub-Alarms auf die Schiene wechseln können. Auf der Schwarzwaldbahn sollen ab 11. Dezember alle Züge endlich mit vier Doppelstockwagen unterwegs sein.

Täglich außer samstags gibt es neu eine Spätverbindung, Karlsruhe ab um 21.16 Uhr, Villingen an 23.13 Uhr und Konstanz 00.18 Uhr. Täglich wird in Gegenrichtung um 19.40 Uhr in der Bodenseemetropole gestartet, Villingen an 20.49 Uhr, Karlsruhe an 22.49 Uhr. Diese Verbindung gab es bisher nur an Freitagen und Sonntagen. Baustellen werden auch im kommenden Jahr das Fahrvergnügen mit dem Zug einschränken. Auf der Gäubahn wird es im Bereich Herrenberg/Böblingen zwischen 27. Juli und 11. September 2017 zu Streckensperrungen kommen.

Die Schwarzwaldbahn wird auch nicht verschont. Vom 16. September bis 7. Oktober 2017 ist die Strecke zwischen Triberg und Hausach voll gesperrt. Nahtlos schließen sich dann bis 20. November die Bauarbeiten auf der Schiene zwischen Hausach und Offenburg an. Die Reisenden müssen auf Busse umsteigen und die Fahrzeit verlängert sich dadurch.

Der regionale Schienenverkehr des Ringzuges der Hohenzollerschen Landesbahn verzeichnet zum Fahrplanwechsel kaum Veränderungen. Neu wird ein Zug um 7.16 Uhr in Rottweil in Richtung Tuttlingen starten. Erst im Dezember 2017 wird es zwischen Rottweil und Singen durch den Intercity-Stundentakt zu Ringzuganpassungen im Fahrplan vor allem im Umsteigeknoten Tuttlingen kommen müssen. Die Planungen in der Region laufen vor allem auf das Jahr 2019/20, wenn die Breisgau-S-Bahn von Breisach über Freiburg, das Höllental, Donaueschingen bis Villingen fahren wird.

Die Verlängerung des Ringzuges bis St. Georgen wird planerisch ebenso vorangetrieben. Freuen können sich die Freizeitradler. Ab 1. April 2017 können in allen Nahverkehrszügen im Land ab 9 Uhr die Räder kostenlos mitgenommen werden.

Auf der Gäubahn kommt es dann ab Dezember 2017 zu Einschränkungen. Während in den stündlichen Intercity-Zügen der Nahverkehrstarif für Reisende gültig ist, zählt für Fahrräder der Fernverkehrstarif mit vorheriger Anmeldung, da die Radplätze begrenzt sind. Bei den Tarifen werden bei der Deutschen Bahn die Preise angehoben. Neu sind ab Dezember bei der Bahncard 50 auch Sparpreise möglich. Diese sind nur in Fernverkehrszügen gültig. Die eventuell benötigten Nahverkehrszüge für An- und Abreise werden nicht berücksichtigt.

Das Land gibt auf Pendler-Zeitkarten seit diesem Jahr für ihre Bediensteten einen Zuschuss von 20 Euro monatlich. Auch Firmen können für ihre Mitarbeiter dies beantragen. In der Region nahmen dieses Angebot laut Verkehrsministerium im Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar (VSB) bis Mitte des Jahres 68 Pendler in Anspruch, beim Verkehrsverbund Rottweil (VVR) waren es 18. Verkehrsminister Winfried Hermann will damit die Pendler zum Umstieg auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bewegen, damit die Straßen etwas entlastet werden.