Schwarzwälder Kinderbote Kinderbote zeigt Wege aus der Armut auf

Die 13-jährige Lara erzählt im neuen Kinderboten, wie es ist, arm zu sein. Ihr großer Wunsch: einmal in den Urlaub fahren: "An den Bodensee, das würde mir schon reichen«, sagt sie. ProKids-Initiatorin Ulrike Lichte schildert, wie sie an drei Nachmittagen in der Woche in Villingen-Schwenningen Kindern und Eltern hilft. Und Lisa und Reporter Max sprechen über Glück.

Weitere Informationen:

www.schwarzwaelder-kinderbote.de