Schramberg Zwetschgen auch direkt vom Baum

Schramberg-Heiligenbronn. Er könnte auch Herbstmarkt oder ganz einfach Jahrmarkt heißen. Doch dann würde kaum jemand wissen, dass es der traditionelle Zwetschenmarkt in Heiligenbronn ist. Und dass der Markt auch weiterhin seinem Namen gerecht wird, dafür sorgt in erster Linie die örtliche Feuerwehr. Hätte sie für die Zwetschgen (und Birnen) nicht seit Jahren einen zuverlässigen Lieferanten aus der Ortenau, diesmal wären die Besucher wohl vor leeren Kisten gestanden. Denn die Nachfrage war trotz der guten Ernte sehr groß, wie Abteilungskommandant Alois Kimmich wusste.

Alles für den täglichen Bedarf

Obwohl, die Möglichkeit, an das süße, blaue Obst zu kommen, gab es trotzdem. Äste von einem Baum im Klostergarten ragten so weit in die Bonaventura-Hauser-Straße, dass einzelne Marktbesucher sich zum "Mundraub" verleiten ließen.