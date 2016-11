Schramberg Zwerg Rudi kommt

Schramberg. Die bekannte Kindertheaterakteurin Doris Batzler ist am heutigen Mittwoch um 15 Uhr wieder in Schramberg beim Theaterring zu Gast. Dieses Mal möchte sie mit dem Stück "Rudi, der Zwerg aus dem Märchenland" die kleinen Besucher im Subiaco begeistern. Rudi ist einer der sieben Zwerge aus dem Märchenland. Er erzählt von seinem Leben dort, seinen sechs Brüdern, dem tapferen Schneiderlein, dem verschwundenen Schneewittchen und von einem geheimnisvollen Koffer, der plötzlich in seinem Garten stand. Das Theaterstück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet.