Schramberg Zwei Touren locken

Tour eins hat die Stationen: Fessenbach, Hohes Horn zur Walensteinhütte, die Gehzeit beträgt knapp drei Stunden. Tour zwei hat die Stationen Fessenbach, Hohes Horn, Brandeckkopf zur Walensteinhütte; die Gehzeit beträgt etwa dreieinhalb Stunden. Der Ortsverein Zell Weierbach bewirtet die Gäste in der Walensteinhütte ab 13 Uhr mit Kaffee und Kuchen.

Treffpunkt zur Abfahrt ist um 7.30 Uhr an der "Krone" in Tennenbronn, um 7.45 Uhr in Schramberg, Schweizerparkplatz, und um 8 Uhr in Lauterbach, Friedhofparkplatz. Anmeldungen sind bis Freitag, 9. September, für die Ortsgruppe Tennenbronn bei Thomas Ernst, Telefon 07729/84 39, für die Ortsgruppe Schramberg bei Wolfgang Flaig, Telefon 07422/ 2 72 82 21, und für die Ortsgruppe Lauterbach bei Ingrid Müller, Telefon 07422/37 88 oder Telefon 0151/12 71 46 61, möglich