Schramberg Zwei Tage lang Spaß und Abenteuer

Für das leibliche Wohl sorgte das Gasthaus "Zum Frieder". Am Abend ging die Gruppe dann bei einer Nachtwanderung auf die Suche nach einigen Tieren. "Wir haben aber leider keine angetroffen, ich glaube, wir waren zu laut", meinte Isabelle Öhler von der Lebenshilfe lachend. Der Höhepunkt der Freizeit war dann neben einem stimmungsvollen Lagerfeuer die Übernachtung in dem zum Schlafraum umgebauten Sportraum der Werkstatt.

Nach dem Frühsport werden Nester für den Winterschlaf gebaut

Am Freitagmorgen gab es dann ein leckeres Frühstück, bevor sich die Kinder beim Frühsport austoben konnten. Danach galt es, aus den am Vortag gesammelten Materialien Winterschlafnester für Eichhörnchen, Igel und Co. zu bauen, um ihnen gut über die kalte Jahreszeit zu helfen.

Die Betreuer zeigten sich sehr zufrieden mit der Gruppe. Trotz der kurzen Dauer von nur zwei Tagen sei es eine gelungene Freizeit gewesen, und durch die Übernachtung habe man viel Zeit miteinander verbracht, so Öhler. Das nächste inklusive Ferienprogramm dieser Art soll voraussichtlich wieder an Ostern stattfinden, so die Verantwortlichen.