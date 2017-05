Schramberg Zwei Stimmen wie aus einer Kehle

Mit einem fulminanten Duett im barocken Stil stellten sich die singenden Schwestern Elisabeth und Anna vor, und die Zuhörer waren augenblicklich hingerissen vom Zauber ihrer grandiosen Stimmen, die den Kirchenraum mit opulentem Wohlklang erfüllten. Die Freude des pfingstlichen Geistes strahlte aus dem Lied "I will sing with the spirit" in wunderschöner Zweistimmigkeit der beiden Sopranstimmen, die so gut zueinander passten, dass es schien, als käme der Gesang aus einer Kehle.

Diese festliche Freude fand sich auch in den lebendigen Läufen des Allegro und Vivace des Concertos in A-Dur von J.G.Walther, das der virtuose Orgelsolist Rehfeldt eigens für Orgel bearbeitet hatte. Weiche Register bestimmten den Charakter des Adagio. Mit zwei Gesängen von Gabriel Fauré bewies Anna Rehfeldt ihre solistische Souveränität und Gestaltungskraft. Überragend meisterte sie große Höhen wie tiefe Lagen.

Die Wellenbewegung bei "Aubord de léau" fand sich auch in den auf- und absteigenden Melodiebögen der Orgelbegleitung wieder. Gesanglich mutete der Orgelsatz "Andantino" von César Franck an, bei dem das Zungenregister die Gesangsstimme in innigem Ausdruck übernahm. Ein großer Höhepunkt war das österliche Duett "Surrexit pastor bonus" von F. Mendelssohn-Bartholdy, bei dem sich die beiden leuchtenden Soprane in lichte Höhen hinaufschwangen.

Beim "Alleluja" mit herrlichen Koloraturen erklang ein Lobgesang voll Innigkeit und Süße, der die Kirche mit Harmonien füllte. Es schien, als ob die Zuhörer den Atem anhielten, bei so viel betörendem Wohlklang. Mit kraftvollem Einsatz ließ der Orgelsolist den arrangierten March Nr. 1 in D "Pomp and Circumstance" von Edward Elgar erklingen. Pomp und Prachtentfaltung sprachen aus den triumphalen Figuren und gravitätischen Bewegungen dieses Gipfels der Feierlichkeit.

In der Eigenkomposition des Vaters mit dem Titel "Ave Maria" spürten die Zuhörer im lyrischen Tonus der Melodieführung und den weichen Akkorden der Begleitung das schöne Miteinander in dieser Familie. Die Kirche verwandelte sich in eine Opernbühne bei der Soloarie "O mio babbino Caro" von Puccini in einem grandiosen Solo von Elisabeth Rehfeldt. Auch beim leidenschaftlichen musikalischen Gebet "O Santissima vergine Maria" von L. Gordogiani berührte die Solistin mit ihrem Klangvolumen und ihrer Dynamik die Zuhörer in ihrem Innersten.

Mit den Eigenkompositionen "Menuett in altem Stil" und "Toccata in G" ließ der Orgelvirtuose, Lehrer und Komponist Wolfram Rehfeldt die Zuhörer Einblick nehmen in sein vielseitiges und intensives Musikschaffen. Brillanter Schlusspunkt war das "Blumen-Duett" von Deo Delibes, in dem über farbigen Orgelklängen die Gesangssolistinnen eine Klangästhetik erreichten, die ihresgleichen sucht. Die beiden Stimmen ergänzten und überhöhten sich gleichzeitig.

Die ergriffenen und bewegten Zuhörer durften nach dem lang anhaltenden Applaus noch das Arrangement "Bleib bei uns" von Joseph Rheinberger entgegennehmen.