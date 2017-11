Schramberg Zwei Gruppen in der alten Schule

Grund für diese Maßnahme sind laut Kammerers Worten steigende Kinderzahlen. Die Stadtverwaltung mache sich Gedanken, wie sie weitere Betreuungsmöglichkeiten schaffen könne. Im Jahr 2018 könnten 45 Kinder nicht versorgt werden, "wenn wir nicht gegensteuern".

Die Schule in Sulgen habe es in diesem Jahr erstmals geschafft, alle Erstklässler im Gebäude in der Sulgauer Straße einzuschulen. Von daher gebe es jetzt "eine räumliche Kapazität im Gebäude am Kirchplatz". Diese wollen die Stadt nutzen, um dort zwei Kindergartengruppen einzurichten. Das Gebäude, so Kammerer, "ist in Ordnung und liegt sehr zentral". Es müssten nur kleinere Dinge verändert werden, so die Toiletten, "weil die Kinder kleiner sind."

Thomas Brantner (CDU) wollte wissen ob die Einrichtung eigenständig betrieben werde. Sie werde, so Kammerer, zu einer Außenstelle des Eckenhofkindergartens, es würden aber auch Gespräche mit den Kirchengemeinden in Sulgen geführt, ob von deren Seite ein Interesse bestünde, die Trägerschaft zu übernehmen.