Schramberg/Sulgen (sw). Zu zwei Einsätzen mussten am Freitag Feuerwehren in Schramberg ausrücken. So hatte gegen 11 Uhr am Hammergraben in Schramberg der Motor eines Autos so stark gequalmt, dass die Feuerwehr gerufen wurde. Nach Abschalten der Zündung, so der Einsatzleiter der Feuerwehr, Patrick Wöhrle, habe allerdings das Qualmen schon aufgehört. Zudem rückte die Sulgener Wehr, unterstützt von der Drehleiter, gegen 12.30 Uhr wegen eines Brandmelderalarms aus. Grund für die Auslösung war ein Konvektor bei der Firma Trumpf Laser; zu tun gab es für die angerückten Wehrleute glücklicherweise nichts.