Schramberg Zusätzliche Beiträge vorerst vom Tisch

Der Vorschlag der Verwaltung, die bestehende Erschließungsbeitragssatzung zum 1. Januar 2018 zu ändern, hat nun auch der Gemeinderat als letzter Entscheidungsträger in seiner Sitzung am Donnerstag abgeschmettert. Bei nur drei Ja-Stimmen und vier Enthaltungen gab es keine Mehrheit. Zuvor hatten schon die Ortschaftsräte in Waldmössingen und Tennenbronn jeweils einstimmig sowie der Ausschuss für Umwelt und Technik (Patt) eine Änderung der Satzung abgelehnt (wir berichteten).

Oberbürgermeister Thomas Herzog und Fachbereichsleiter Recht und Sicherheit, Peter Weisser, erläuterten den Räten nochmals kurz den Anlass, weshalb die Verwaltung eine Änderung wolle: Im Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) wird die Stadt aufgefordert, die bisherige Erschließungsbeitragssatzung beim Punkt von Eckbaugrundstücken so zu ändern, dass sie der Mustersatzung des Städtetags entspricht. Fraktionsvorsitzender Udo Neudeck (Freie Liste) stellte sich hinter die Ortschaftsräte. Wiederholt habe man versichert, dass bei Erschließungen Grundstücksbesitzer nicht doppelt belastet werden dürfen. Nun werde man von der GPA und vom Regierungspräsidium (RP) Freiburg gegängelt, Wortbruch zu betreiben. Wenn die bisherige Satzung wirklich rechtsunsicher sei, müsse die Stadt eben mal einen Musterprozess in Gang setzen.

SPD/Buntspecht-Fraktionsvorsitzende Tanja Witkowski sagte, sie verstehe die Situation. Wenn jemand ein Haus gebaut habe, sei er zehn oder 15 Jahre später finanziell kaum in der Lage, nochmals Erschließungsbeiträge zu zahlen.