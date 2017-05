Mirjam Kommer-Fuoß wurde bei einer Lehrerkonferenz durch Schulleiter Bernhard Dennig am Gymnasium Schramberg zur Oberstudienrätin ernannt. Ausgeschrieben war eine Stelle mit der Aufgabe, die Schulleitung bei pädagogischen Fragestellungen und Zielsetzungen zum Einsatz von Tablets im Unterricht zu unterstützen. Diese Stelle wurde eingerichtet, weil sich das Gymnasium Schramberg erfolgreich als Versuchsschule beim Projekt "Lernen mit Tablets an Gymnasien in Baden-Württemberg" beteiligt hat. Schulleiter Dennig ist überzeugt, dass sie sich noch tiefer als bisher in pädagogische Fragen rund um das Lernen mit Tablets einarbeiten und an der Schule als Expertin zur Verfügung stehen werde. Er betonte, dass Kommer-Fuoß in verschiedenen Bereichen des Schullebens Erfahrungen gesammelt hätte, die sie in besonderer Weise befähigten, den Einsatz von Tablets pädagogisch zu reflektieren und schulisch zu verantworten. So hätte sie sich nicht nur an der Entwicklung einer schulischen Corporate Identity erfolgreich beteiligt, sondern hätte sich auch als Fachbetreuerin Englisch seit einigen Jahren intensiv mit Fachdidaktik auseinandergesetzt.